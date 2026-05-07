El reparto de los goles de Colón y la incidencia dentro y fuera del área

Colón lleva convertidos 12 goles, dos de ellos de penal, pero los 10 restantes se reparten de manera bastante equilibrada

En las 11 fechas que se llevan jugadas, Colón anotó 12 goles, un promedio bajo, si se tiene en cuenta el potencial con el que cuenta.

Pero más allá de la estadística mencionada, es para destacar el equilibrio respecto a la forma en la que Colón llegó a convertir los goles.

Y es que de los 12 goles anotados, dos fueron de penal, pero los 10 restantes se dividen entre goles dentro y fuera del área.

Así las cosas, el Sabalero anotó seis goles dentro del área y los cuatro restantes los convirtió fuera del área. Una síntesis de la forma en que el equipo rojinegro llegó al gol.

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Los dos goles de penal los anotó Ignacio Lago, ante San Miguel y Racing de Córdoba. Y los cuatro desde afuera del área fueron dos de Lago ante Patronato y Acasusso, uno de Julián Marcioni con Deportivo Madryn y el restante fue el de Darío Sarmiento ante Los Andes.

Mientras que los seis goles dentro del área se dieron con los tres que marcó Alan Bonansea ante Deportivo Madryn, San Telmo y Patronato. A los que hay que sumar el gol de Conrado Ibarra a Ferro y los dos que anotó Ignacio Antonio en la goleada ante San Miguel.

Los números mencionados indican que Colón es un equipo que reparte sus goles y que no depende tanto de un centrodelantero, ya que tienen jugadores capaces de convertir de media distancia.