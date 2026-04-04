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El uno por uno de Colón en la goleada frente a San Miguel

Colón goleó 3-0 a San Miguel con un buen rendimiento grupal. La figura del equipo terminó siendo Ignacio Antonio

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 21:33hs
El uno por uno de Colón en la goleada ante San Miguel.

UNO Santa Fe / José Busiemi

El uno por uno de Colón en la goleada ante San Miguel.

Matías Budiño (6): Mantuvo por segundo partido consecutivo la valla invicta. Tuvo poco trabajo, pero cuando debió intervenir el arquero de Colón demostró seguridad.

Mauro Peinipil (7): Su mejor partido con la camiseta de Colón, gran centro para el segundo gol del equipo. Pasó con mucha decisión al ataque formando un muy buen tándem con Marcioni.

Pier Barrios (6): En el comienzo cometió un par de errores, pero luego se acomodó y en base a su oficio y experiencia terminó jugando un partido aceptable.

Federico Rasmussen (7): Ganó todos los duelos, firme y aplomado, jugó con mucha tranquilidad y concentración. No cometió errores y fue garantía a lo largo de todo el encuentro.

Leandro Allende (5): En el primer tiempo desperdició una chance inmejorable para convertir dentro del área pero su remate se fue por encima del travesaño. Discreto partido, le faltó progresar con más determinación.

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Matías Muñoz (5): En el arranque del segundo tiempo le quedó el balón de frente al arco pero definió mal. Aporta sacrificio y entrega, pero le falta mejorar en la distribución del balón.

Federico Lértora (7): Su mejor partido desde que volvió a Colón, ordenado y siempre bien ubicado para cortar. Hizo los relevos y le dio equilibrio a la zona media.

Ignacio Antonio (9): La figura excluyente de Colón, dos goles, el primero con una notable definición. Y como si fuera poco, generó el penal que terminó en el tercer gol. Un partido para recordar del volante rojinegro.

Julián Marcioni (7): Preciso centro para el primer gol de Colón. Además participó del segundo con un toque sutil para Peinipil quien asistió a Antonio. Desequilibrante por derecha, es un jugador muy importante para el equipo.

Ignacio Lago (6): Venía de ser la gran figura en el triunfo ante Patronato. Volvió al gol marcando desde el punto del penal, aunque no fue tan desequilibrante como en otros partidos. De todos modos, siempre es importante su presencia.

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Alan Bonansea (5): Luchó mucho de espaldas, aguantó el balón, pero estuvo lejos del gol. Durante todo el partido, no dispuso de ninguna chance para marcar, aún cuando la defensa rival ofreció muchas ventajas.

Sebastián Olmedo (-): Un toque hacia atrás posibilitó que San Miguel llegara al arco rival. Se posicionó en la zona media, pero participó poco del juego.

Agustín Toledo (-): Ingresó para aportar movilidad en la zona media y para dar una mano en la contención, ya que San Miguel tenía la pelota y Colón se replegaba. Poca participación.

Nicolás Thaller (-): Volvió a sumar minutos después de mucho tiempo, ingresó en lugar de Pier Barrios y casi que no tuvo trabajo en la parte final del encuentro.

Emanuel Beltrán (-): Se paró como lateral por izquierda, pero en ese contexto de partido, se dedicó más a cuidar su sector que a intentar pasar al ataque.

Matías Godoy (-): No jugaba desde la segunda fecha ante Central Norte, de todos modos ingresó a dos minutos del final, por lo cual no tuvo la chance de mostrarse.

Colón San Miguel ignacio antonio
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