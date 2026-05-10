Colón volvió a rugir en el Brigadier: venció con sufrimiento a All Boys y recuperó la cima

Colón le ganó 3-2 en un colmado Brigadier López a All Boys por la fecha 13 de la zona A de la Primera Nacional y volvió a la cima

El Brigadier López fue escenario este domingo por la tarde-noche del triunfo de Colón 3-2 ante All Boys para llegar otra vez a la cima de la zona A, por la fecha 13 de la Primera Nacional . Para el Sabalero marcaron Federico Lértora, Julián Marcioni e Ignacio Lago; descontaron Alejo Tabares e Iván Zafarana.

El partido no podía empezar mejor para Colón, ya que a los 4' se puso en ventaja con gol de Federico Lértora , que aparició en posición de 9 tras una jugada parada para marcar el 1-0. Prácticamente desde el vestuario, cuando había gente en las tribunas que incluso se estaban acomodando. Todo a pedir del estilo que despliega Ezequiel Medrán, con planes que iban sobre rieles y con todo a favor.

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Pero claro, tampoco era para dormirse en los laureles y el Albo preocupó al toque abriendo la cancha y desnudando algunas falencias en la banda izquierda de la defensa. Llamada de atención temprana más allá de la ventaja. Pero el Sabalero estaba enfocado en dominar y no dejarse atropellar y mordía en todos lados. A los 15' casi marca el segundo, pero Alan Bonansea pegó de egoista tras una gran acción y se topó con la tapada del arquero, justo cuando venía solo por adentro Marcioni. El elenco de Floresta no reaccionaba y era sometido.

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Por ahora, los del fondo no tenían demasiado trabajo producto de la pasividad del conjunto de Biggerin, que seguía sacudido por el golpe y estaba para el cachetazo. Otra vez Lértora aparició en campo enemigo, pero esta vez su tiro no fue del todo preciso. Mucho más Colón en todos los aspectos. Pero sabiendo que un error se puede pagar caro, Medrán pedida tenencia y paciencia, evitando rifar la pelota y lanzar largo innecesariamente. Por eso bajaron algunos retos para Pier Barrios.

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Fue así como a los 32', Pipa Marcioni se salió del libreto y sacudió desde lejos para marcar el 2-0 que exponía las diferencias entre uno y otro. Si bien llegaron las piernas fuertes de All Boys, Lértora pedía que no entre en los nervios, ya que el equipo estaba bien y no pasaba sobresaltos. Bonansea seguía peleando todas y mereciendo su gol. Así se fueron los primeros 45', con un Colón muy superior, contundente y sin sobresaltos en el fondo ante un pálido All Boys.

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El segundo tiempo entre Colón y All Boys

Para el complemento, Medrán no dispuso variantes, casa que sí hizo Biggeri, con tres nombres nuevos para buscar algo diferente. Pero otra vez, el dueño de casa era el que estaba más firme y teniendo la pelota. Si bien para algunos era bueno bajar un cambio, aumentar la diferencia de gol también y por eso se notaba la ambición de buscar. All Boys tenía que arriesgar y eso significado que el Sabalero iba a tener más espacios. Justamente estaba expectante Ignacio Lago, que no había aparecido hasta el momento. Pero fue cuestión de nombrarlo para que haga una de las suyas y envió un gran centro que Bonansea no pudo conectar.

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Por esas cosas del fútbol, a los 12', Matías Budiño tuvo que intervenir para salvar a Colón, pero no logró hacerlo en la acción siguiente, ya que Alejo Tabares clavó el descuento 2-1 para ponerle pimienta a un encuentro que necesitaba de un sacudón. Igual, fue una alarma que rápidamente desactivó Nacho Lago, que marcó de penal el 3-1, luego de que Matías Muñoz sea derribado en el área. Un gol tranquilizador, porque el Albos se dio cuenta que podía y se adelantaba.

Colón All Boys Ignacio Lago 2 UNO Santa Fe | José Busiemi

El partido ya era más disputado. Los cambios le cambiaron la cara a All Boys, porque Ricky Blanco y sobre todo Tabares, le causan muchos problemas a un fondo sabalero que ya no estaba tan firme. Menos mal que llegó ese gol de Lago para evitar que el triunfo estuviera en jaque. Medrán metió a Lucas Cano por Alan Bonansea, que se fue aplaudido por todo lo que exige y genera, más allá de no tener la chance de marcar. Colón no cambiaba el esquema, pero tenía más vértigo ahora en ataque. Agustín Toledo y Emanuel Beltrán para los minutos finales, pero la sensación es que estaba todo cerrado.

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A falta de un minuto para el final, llegó otro descuento de All Boys a través de Iván Zafarana llevando máxima preocupación, pero no había tiempo para más. Un resultado que termina siendo más ajustado de lo esperado y apremiado, lo que llama a la reflexión para cuidar un marcador. De igual modo, era clave salir del bache de tres sin ganar y, si bien en el final hubo sufrir, había que sumar y retornar a la cima.

Formaciones de Colón y All Boys

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Ignacio Antonio y Federico Lértora; Julián Marcioni, Darío Sarmiento e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Alejo Rodríguez, Iván Zafarana y Alejo Tabares; Tomás Assennato, Gustavo Turraca y Alexis Melo; Ignacio Palacio; Santiago Apa y Bruno Medina. DT: Aníbal Biggeri.

Goles: PT 4' Federico Lértora (C), 32' Julián Marcioni (C); ST 13' Alejo Tabares (A), 17' Ignacio Lago, de penal (C) y 49' Iván Zafarana (A).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.