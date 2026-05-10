Medrán, autocrítico en Colón: "Estamos en un lugar expectante, pero queremos hacerlo mejor"

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, valoró el triunfo ante All Boys, destacó el impacto que generó el aniversario y dejó varios conceptos sobre el presente

La victoria dejó a Colón nuevamente en la cima de la Zona A de la Primera Nacional, pero puertas adentro el mensaje sigue siendo el mismo: no conformarse. Después del 3-2 frente a All Boys en el Brigadier López, Ezequiel Medrán analizó el rendimiento y dejó una mirada tan positiva como exigente.

“Es positivo todo. El partido fue bueno en líneas generales. Obvio que los goles en contra nos molestan y empañan el trabajo que hicimos, ya que Colón fue protagonista y manejó las acciones. Lo sostuvimos bien y sobre el final ese gol nos dejó con incertidumbre”, expresó.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en el triunfo ante All Boys en Santa Fe

Sin embargo, enseguida marcó el tono de lo que pretende para el equipo: “Lo que venimos haciendo es bueno, pero queremos hacerlo mejor. Cuando hablamos hacia adentro sabemos que hay que crecer. Estamos en un lugar expectante, pero queremos hacerlo mejor”.

Medrán, exigente en Colón

El entrenador también remarcó que el equipo atraviesa una etapa de construcción que todavía tiene margen de evolución. “Lo venimos transitando en este arranque de año y creo que estamos en el camino correcto. Sabemos que esto es largo y hay muchas fechas por delante, pero es clave que el equipo se sienta cómodo compitiendo y que nos hagamos fuertes en casa”.

• LEER MÁS: Colón le rindió tributo a los familiares de los héroes que hicieron caer al Santos de Pelé

En ese sentido, Medrán se detuvo especialmente en lo emocional y en la conexión con la gente después del aniversario del club. “Ahora que estamos en esta familia, hay que destacar lo que pasó en el aniversario, porque te conmueve. Estamos agradecidos de estar acá y lo vivimos con mucha pasión. No queremos dejar pasar esta chance”.

Ezequiel medrán 1 Medrán, entre la cima y la autocrítica en Colón UNO Santa Fe | José Busiemi

Y agregó una frase que dejó en evidencia el impacto que tuvo el clima vivido en Santa Fe: “Lo que movilizó Colón en su aniversario impactó en el grupo y nos dimos cuenta aún más de que estamos en un club grande de verdad. Entonces el equipo se va a entregar por completo buscando siempre mejorar”.

• LEER MÁS: El color, calor y pasión de los hinchas de Colón para el cotejo ante All Boys

En cuanto a los rendimientos individuales, el DT elogió a Darío Sarmiento por la libertad táctica que mostró en ataque. “Jugó con libertad y lo hizo bien respecto a lo que le pedimos. Lo importante es aprovechar los momentos de los jugadores. Está en un buen presente y nos brinda alternativas”.

• LEER MÁS: Colón ya tiene también fecha y hora para recibir a Ciudad Bolívar en la fecha 17

También tuvo palabras para Alan Bonansea, que sigue peleado con el gol pero mantiene el reconocimiento de los hinchas. “La entrega está siempre. Tiene un compromiso enorme. Pone el escudo por delante como todo el equipo y lo representa como nadie. Como 9, claro que quiere su gol, pero ya llegará. Lo importante es que funcione el equipo”.

Medrán aclaró la situación de Godoy

Otro de los temas abordados fue la lesión del pibe Joaquín Rodríguez, que tuvo como implicado a Matías Godo. “El lunes pasado hubo una práctica donde, en una situación desafortunada, el pibe se lesionó. Yo estuve ahí, porque la dirigí y no hubo mala intención. Fue una jugada desafortunada”.

Además, Medrán celebró el gran rendimiento de Matías Budiño, figura del equipo ante All Boys. “Me pone contento porque quizás hasta acá no había tenido tanto para destacarse y esta vez lo necesitamos. Está bueno que pase porque es parte del grupo. Feliz por el nivel que mostró”.

• LEER MÁS: El día que Colón venció al Santos de Pelé e hizo inmortal al Cementerio de los Elefantes

En relación al mercado de pases, confirmó que ya hubo conversaciones internas. “El torneo te deja un mensaje en cada fecha y ya hablé con Diego Colotto y el presidente José Alonso sobre los refuerzos. Vamos a destinarle un tiempo al mercado, pero no me voy a desenfocar de lo inmediato, que es el partido ante Estudiantes de Buenos Aires”.

Por último, dejó abierta la puerta a sostener el esquema táctico utilizado, aunque sin garantizar continuidad. “Me siento muy cómodo utilizando este sistema, pero siempre busco el beneficio de los jugadores y del momento del equipo. Depende de los niveles también. Quedé conforme, pero eso no quiere decir que vaya a repetirlo contra Estudiantes. Hay que mirar todo”.

Cerró con una referencia a Facundo Castro: “Está en condiciones y preparado, pero hoy estoy optando por otras opciones. Antes era la primera pieza de recambio y ahora quizá esa posibilidad la tiene Lucas Cano. Tendrá que esperar su momento”.