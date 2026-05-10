Colón volvió a ganar y es lo que cuenta. Quizás no tanto la forma, ya que fue superior a All Boys, pero terminó sufriendo en el final para quedarse con el 3-2 que lo depositó nuevamente en la cima de la zona A de la Primera Nacional junto a Morón. Rendimiento parejos, pero con el arquero Matías Budiño siendo clave.
El uno por uno de Colón en el triunfo ante All Boys en Santa Fe
Colón volvió al triunfo ante All Boys, pero sufriendo más de la cuenta en el final para recuperar la memoria y alcanzar la cima de la zona A
Por Ovación
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El uno por uno de Colón
Matías Budiño (7): determinante para que Colón le gane a All Boys. En el primer tiempo casi no tuvo trabajo, pero en el complemento respondió con atajadas claves para sostener el triunfo. Su mejor partido.
Mauro Peinipil (5): no tuvo la profundidad habitual para proyectarse en ataque y en el segundo tiempo mostró algunas dudas. Luego pasó a jugar como volante.
Pier Barrios (5): más sólido en el primer tiempo que en el segundo, donde no transmitió la misma seguridad y All Boys complicó con pelotas frontales.
Federico Rasmussen (5): mismo análisis que su compañero de zaga. De arriba parece impasable, pero en el complemento sufrió más de la cuenta.
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Leandro Allende (5): venía mostrando un nivel superior al de Facundo Castet, aunque en el segundo tiempo tuvo algunos desacoples. De todos modos, cumplió en su sector.
Federico Lértora (7): apareció como un centrodelantero para marcar el primer gol y estuvo cerca de convertir otro. En el complemento tuvo que batallar mucho para sostener el resultado y frenar el avance rival.
Ignacio Antonio (5): esta vez no logró soltarse tanto ni tener el peso habitual en el juego. Aun así, sigue siendo una rueda de auxilio constante.
Julián Marcioni (6): convirtió un golazo y volvió a demostrar por qué merece ser titular. Un extremo desequilibrante que se complementa muy bien con Bonansea.
Darío Sarmiento (4): muy poco del volante, que venía de marcar un golazo ante Los Andes. En el segundo tiempo salió por el crecimiento de All Boys.
Ignacio Lago (6): flojo primer tiempo, aunque mejoró en el complemento. Marcó un penal clave para darle tranquilidad al equipo.
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Alan Bonansea (5): lucha todas y juega cada pelota como si fuera la última, aunque sigue sin poder convertir. Se fue muy aplaudido por la gente.
Matías Muñoz (6): ingresó para darle más solidez al mediocampo. Le cometieron el penal que derivó en el tercer gol sabalero.
Lucas Cano (-): entró por Bonansea para ubicarse como referencia de área, pero casi no participó del juego.
Agustín Toledo (-): apareció en los minutos finales para intentar darle más control a la mitad de la cancha en un trámite caliente.
Emanuel Beltrán (-): Tabares complicaba demasiado y por eso ingresó para reforzar el fondo y permitir el adelantamiento de Peinipil.