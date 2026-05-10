Corredores inteligentes: semáforos de Santa Fe contarán con cámaras que aportarán información en tiempo real

El secretario de Gobierno Sebastián Mastropaolo detalló el estado de avance del anillo digital y el sistema Lince. También reclamó una ley provincial para erradicar a los cuidacoches

La ciudad de Santa Fe se encamina a convertirse en una de las urbes con " mayor capacidad de monitoreo y videovigilancia del país" . Así lo confirmó el secretario de Gobierno y Control del municipio, Sebastián Mastropaolo , quien detalló el estado de avance del anillo digital , el sistema Lince de tecnología israelí y la integración con el 911 provincial en una infraestructura única y sin precedentes en el país.

"Santa Fe va a ser una de las únicas ciudades del país que va a tener una conformación estructural donde el centro de monitoreo municipal y el 911 provincial van a funcionar en el mismo edificio, compartiendo logística y estructura", explicó Mastropaolo al programa Mañana UNO , y anticipó que el municipio está cerrando los últimos detalles para que ese espacio quede operativo en el corto plazo.

Toda la información del anillo digital, más las cámaras de los semáforos inteligentes, más las cámaras propias del municipio van a confluir en un solo centro Toda la información del anillo digital, más las cámaras de los semáforos inteligentes, más las cámaras propias del municipio van a confluir en un solo centro

El sistema Lince y su tecnología israelí

En el corazón del nuevo esquema de seguridad urbana está el programa Lince, desarrollado con tecnología israelí e implementado en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la provincia. "Sorprende la capacidad que tiene para la resolución de conflictos", destacó Mastropaolo, quien agradeció expresamente al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Seguridad por el aporte de esta infraestructura.

El sistema se potenciará con una cantidad "muy pero muy importante" de nuevas cámaras provinciales que se sumarán a las ya existentes del municipio, cuyo software fue actualizado en su totalidad por la gestión municipal.

Semáforos inteligentes con cámaras incorporadas

Otro componente clave del nuevo esquema es la red de semáforos inteligentes. El municipio viene trabajando en la renovación de las 300 intersecciones semafóricas de la ciudad, y en determinados corredores inteligentes los semáforos contarán con cámaras incorporadas que aportarán información en tiempo real al centro de monitoreo.

"Toda la información del anillo digital, más las cámaras de los semáforos inteligentes, más las cámaras propias del municipio van a confluir en un solo centro", sintetizó Mastropaolo, quien remarcó que el objetivo es que Santa Fe sea "una ciudad mucho más segura, con mucho más monitoreo".

Un modelo de gestión del espacio público

Para el secretario de Gobierno, el anillo digital es parte de una política integral que incluye el nuevo sistema de estacionamiento medido (SEOM) y la renovación de la señalización vial —sendas peatonales, cordones, "orejas" en esquinas— con el objetivo de generar orden público y convivencia urbana. "Todo es en pos de un orden público, de que la ciudad de Santa Fe sea una ciudad que se pueda vivir en orden y no en anarquía", afirmó.

Sobre el SEOM, Mastropaolo ofreció un balance positivo de sus primeras semanas: "La rotación vehicular fue mucho más dinámica. Hoy uno ve el microcentro y lo ve mucho más ordenado. En el puerto, calles que antes estaban abarrotadas de autos hoy se pueden transitar normalmente", destacó.

El reclamo por los cuidacoches, en paralelo

En ese mismo marco de ordenamiento urbano, Mastropaolo participó el miércoles de una reunión en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados junto a representantes de Rosario, Santo Tomé, Reconquista, Rafaela y Gobernador Gálvez, para reclamar una ley provincial que le dé a la policía herramientas jurídicas concretas para actuar contra los cuidacoches que se resisten a abandonar la actividad.

"Santa Fe es la única ciudad que tiene la ordenanza de prohibición, el censo de todos los cuidacoches y la interacción aceptada con el Ministerio de Seguridad. Somos la ciudad que está cumpliendo todos los requisitos para aplicar la ley. Lo que nos falta es esa ley", concluyó el funcionario.

La entrevista completa: