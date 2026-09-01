Colón lanzó una campaña para sumar nuevos socios.

A través de sus redes sociales, la institución sabalera dio a conocer la nueva iniciativa con beneficios para aquellos hinchas que deseen asociarse

En las últimas horas y a través de sus redes sociales, Colón lanzó una nueva campaña con el objetivo se sumar nuevos socios y para ello dio a conocer los beneficios para asociarse a la institución sabalera.

La intención claro está es la de reforzar el acompañamiento de los hinchas en el tramo final de la temporada, teniendo en cuenta que quedan cinco partidos en condición de local, hasta la finalización de la etapa regular.

La campaña para sumar nuevos socios

Bajo el lema “Tenemos que jugar todos”, la entidad rojinegra comunicó que asociarse ahora tiene un costo final de $30.000, con el carnet incluido y la cuota de ingreso bonificada.

De esta manera, el club busca simplificar el proceso para quienes quieran sumarse y acompañar al equipo. Y es que antes, asociarse implicaba afrontar un gasto de $60.000 entre la cuota de ingreso y el carnet.

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Por lo cual, con esta promoción, los nuevos socios podrán acceder a la institución abonando únicamente los $30.000. Desde Colón remarcaron la importancia de que los hinchas estén cerca del equipo, acompañando y alentando.

Por otra parte, también se anunció que en los próximos días se darán a conocer nuevos beneficios para socios y abonados.