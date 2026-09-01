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Colón y un desafío importante frente a Morón

Colón recibe este sábado a Morón, escolta de la Primera Nacional, en un duelo decisivo para sus aspiraciones de ascenso y la pelea por los primeros lugares.

Ovación

Por Ovación

1 de septiembre 2026 · 10:01hs
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Colón y un desafío importante frente a Morón

Prensa Colón

Colón tendrá este sábado una cita trascendental en la Primera Nacional. Desde las 17, el Sabalero recibirá a Morón por la fecha 28, en un encuentro que enfrenta a dos protagonistas de la zona alta. El conjunto santafesino llega tercero con 45 puntos, mientras que su rival suma 49 y ocupa el segundo puesto.

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Una oportunidad para acercarse a Morón

El compromiso aparece como una posibilidad concreta para que Colón recorte distancias con uno de los equipos que actualmente pelea en los primeros lugares. Un triunfo no le permitiría superar a Morón en la clasificación, pero sí dejaría al conjunto dirigido por Iván Delfino a solamente una unidad de su rival.

Para el Sabalero será fundamental aprovechar la condición de local y conseguir un resultado que fortalezca sus aspiraciones. La posibilidad de meterse definitivamente en la lucha por los puestos de privilegio representa un incentivo adicional para un equipo que busca sostener una actitud competitiva en la recta decisiva del campeonato.

Delfino espera por Lago y recupera una alternativa

Una de las principales incógnitas pasa por Ignacio Lago, quien arrastra una molestia en el muslo izquierdo y deberá ser evaluado antes del encuentro. Su presencia será uno de los puntos a seguir durante las horas previas al choque.

En contrapartida, Darío Sarmiento volvió a estar disponible para el entrenador luego de recuperarse de su lesión y se presenta como una alternativa más para conformar el equipo.

Además, hay una situación que el cuerpo técnico deberá administrar con atención: Lago, Caste y Peinipil acumulan cuatro tarjetas amarillas y están al borde de la suspensión. Una nueva amonestación ante Morón podría dejarlos afuera del próximo compromiso.

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