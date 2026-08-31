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Colón y dos partidos que pueden marcar su camino en la pelea por el ascenso

Colón recibirá este sábado a Deportivo Morón y luego visitará a Godoy Cruz, en dos duelos importantes por los primeros puestos.

Ovación

Por Ovación

31 de agosto 2026 · 17:45hs
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Colón debe afrontar dos partidos clave que pueden marcar su futuro.

Colón debe afrontar dos partidos clave que pueden marcar su futuro.

Colón deberá recuperarse rápidamente de la derrota ante Racing de Córdoba y afrontar dos compromisos determinantes en su pelea por los primeros puestos. El Sabalero recibirá este sábado a Deportivo Morón, escolta de Ferro, y luego viajará a Mendoza para enfrentar a Godoy Cruz. Serán dos encuentros importantes para definir sus aspiraciones en la recta final del campeonato.

LEER MAS: Ignacio Lago, la otra gran preocupación tras la derrota de Colón

Morón, el primer desafío

La derrota en Córdoba complicó la situación de Colón, que continúa tercero pero tiene a sus perseguidores cada vez más cerca. Deportivo Morón, próximo rival, estiró a cuatro puntos su ventaja sobre el Sabalero, por lo que un triunfo en el Brigadier López le permitiría volver a acercarse al segundo lugar.

El encuentro se disputará este sábado desde las 17 y será una oportunidad para que el equipo de Delfino reaccione después de una floja actuación ante Racing de Córdoba.

Después, el viaje a Mendoza

Luego del duelo ante Morón, Colón tendrá que trasladarse a Mendoza para visitar a Godoy Cruz, otro de los equipos que pelea en la parte alta de la tabla y que actualmente se encuentra cerca del conjunto santafesino.

Al Sabalero le quedan nueve fechas de la fase regular y el objetivo es terminar entre los primeros puestos para llegar al Reducido con ventaja de local. Colón suma 45 puntos, mientras que Ferro lidera con 53, y deberá defender su lugar ante los equipos que vienen detrás.

Además, Ignacio Lago terminó el último partido con una molestia muscular y fue reemplazado por precaución. Por su parte, Gabriel Risso Patrón continúa con la recuperación de un desgarro en el músculo sóleo.

Los próximos dos partidos serán fundamentales para Colón. Ganar ante Morón y conseguir un buen resultado frente a Godoy Cruz podría darle un nuevo impulso en la pelea por los primeros lugares.

Colón ascenso Morón Godoy Cruz partidos
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