El santafesino Diego Borda perdió por la vía rápida en Buenos Aires

El púgil de Colón de Santa Fe, Diego Borda, cayó por KO en el cuarto round ante el bonaerense Nahuel Espíndola, en un pleito desarrollado en el predio de la Federación Argentino de Box.

Cerrando una magnífica velada en las instalaciones de la Federación Argentina de Box ubicadas en el barrio porteño de Almagro, el actual campeón argentino ligero Nahuel Espíndola logró adjudicarse el título Fedelatin de la división. Su rival fue el santafesino Diego Borda, entrenado por Carlos Lemos en el Club Atlético Colón, a quien superó por nocaut técnico en cuatro rounds de diez previstos. Una oportunidad que dejó perder el santafesino pero que seguramente tendrá revancha, ya que antecedentes le sobran, y siempre se ha logrado levantar cuando las cosas no salieron como le hubiese gustado.

El River Boxing Team y Nahuel Espíndola sumaron un nuevo título. El boxeador de Guernica conquistó el cetro ligero Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo que estaba vacante, al derrotar por KO técnico en el cuarto round a Diego Borda. El combate cerró una nueva función boxística en el estadio de la Federación Argentina de Box.

Ritmo físico y volumen de golpeo incesante, marcaron un andar de Espíndola en el combate que resultó insoportable para Borda. El bonaerense no dejó de lado ni mucho menos su conocido estilo de presión asfixiante y distribución de castigo variado y sostenido. Borda se vio superado y soportó hasta donde pudo. Su rincón sabiamente arrojó la toalla para protegerlo de algún posible daño más grave.

Campeón argentino, campeón Fedebol y ahora Fedelatin, El Ablandador hiló su tercer triunfo del 2026 en misma cantidad de compromisos para continuar invicto en el campo rentado. Por su lado, el santafesino hizo su segunda pelea del año. Su última derrota había sido en octubre del 2024.

Nahuel Espíndola (14-0-0, 8 KO) KOT4 a Diego Borda (9-3-0, 6 KO)

Árbitro: Mariano Soraire

En modo Ablandador: Nahuel Espíndola noqueó a Diego Borda y sumó a su vitrina el título Fedelatin ligero AMB. Gentileza Boxeo de Primera

El sanlorencino Camajo perdió por puntos en la FAB

En el primer combate titular en Castro Barros 75, Mariano Pérez retuvo el título argentino superpluma en su primera defensa tras vencer luego de diez asaltos al retador Alexis Camejo.

Un combate cerrado, ajustado, de dominios cambiantes, en el cuál se vio mejor a Camejo en los primeros tres rounds, en los que tomó la iniciativa buscando achicar y conectar. En esos capítulos Pérez se mostró a la expectativa de lo que pudiese hacer Camejo, cerrado en su guardia y con el paso atrás. Del cuarto en adelante, creció Pérez, siempre desde afuera, se mostró superior atacando al santafesino de distintas maneras. Cuando tuvo que plantarse en la corta, supo hacerlo. En el tramo final de la pelea remontó Camejo, pero también Pérez estuvo bien, con una guardia cerrada y boxeo prolijo. Los dos redondearon una pelea de paridad, cada uno con su estilo. No hubo en general golpes contundentes ni momentos de serio riesgo para ambos, sabiendo los dos el peligro que tenían enfrente. Pérez en los dos últimos rounds dejó tal vez una mejor imagen y concretó con éxito la primera exposición de su faja nacional.

El boxeador de Pontevedra concretó su tercer compromiso de la temporada. En el anterior obtuvo el título defendido hoy. Fue en mayo ante Mariano Bértola por KO técnico. El de San Lorenzo, Santa Fé, volvió al ring tras su derrota de febrero en Canadá.