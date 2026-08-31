Colón apunta a Jonás Acevedo para reforzar el mediocampo

El volante de Instituto es el principal apuntado por el Sabalero para ocupar el lugar que dejó Leandro Allende y hay tiempo hasta el miércoles.

Colón trabaja en la incorporación de un mediocampista antes del cierre del mercado y tiene a Jonás Acevedo como principal candidato. El volante de Instituto es el futbolista elegido para ocupar el lugar que dejó Leandro Allende tras su salida a Guaraní de Paraguay. La dirigencia analiza las condiciones económicas de una operación que debe resolverse rápidamente.

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Acevedo, el elegido por Colón

El mediocampista de Instituto aparece como la principal alternativa para reforzar un sector del equipo que necesita mayor generación de juego. Si bien desde el cuerpo técnico se intentó bajar el tono de las versiones, Acevedo continúa siendo uno de los nombres que más interesa.

El Sabalero busca sumar un futbolista que pueda aportar soluciones inmediatas y asumir un rol importante dentro del equipo. La falta de un conductor quedó expuesta en algunos encuentros y la dirigencia considera necesario encontrar una alternativa.

El otro nombre que estuvo en carpeta

Antes de avanzar por Acevedo, el principal objetivo había sido Tomás González, volante de Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, su salida de la institución cordobesa se volvió muy complicada y su llegada a Colón quedó prácticamente descartada.

Por eso, Acevedo tomó fuerza como la opción prioritaria. Ahora, el club deberá definir si puede afrontar la operación desde el aspecto económico, en un contexto en el que busca cuidar sus recursos.

Colón tiene tiempo hasta este miércoles a las 18 para concretar la incorporación. La decisión será importante para un plantel que afrontará el tramo final de la temporada con el objetivo de pelear por el ascenso.