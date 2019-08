Da Luz: "Me siento más cómodo de extremo que como volante"

Mauro Da Luz debutó con la camiseta rojinegra en la primera fecha de la Superliga cuando Colón cayó como local ante Patronato por 1-0. Ese día el uruguayo ingresó a los 14' del segundo tiempo en lugar de Fernando Zuqui.

No tuvo el mejor debut, pero la realidad es que ese día todo el equipo jugó muy mal y en este caso Da Luz se paró como volante por derecha ante un equipo retrasado que jugaba con la ventaja a su favor, por lo cual careció de espacios.

En la fecha siguiente ni siquiera fue al banco cuando Colón visitó a Huracán. Y en el cotejo ante Gimnasia de La Plata por primera vez fue elemento titular. Y su rendimiento fue de mayor a menor, aunque demostró algunas cosas interesantes, pero esta vez se movió con más libertad y en la posición de extremo. Fue reemplazado a los 21' del segundo tiempo por Luis Rodríguez.

Luego de la mejor semana de Colón en el año, ganando por primera vez dos partidos seguidos, el futbolista uruguayo (no puede jugar la Sudamericana, porque ya lo hizo con la camiseta de River de Montevideo) dialogó con el programa Dial Deportivo por la Mil 67 (106.7).

"Me sentí muy cómodo, muy bien físicamente pero pero más que nada contento por la victoria del equipo que estábamos necesitando. Era un partido muy importante ante un rival directo, por lo cual era un partido de seis puntos", dijo en el inicio.

Y siguió: "En el campeonato local estamos en deuda y por ello obligados a comenzar a sumar de a tres puntos. Ahora debemos continuar por este camino y seguir sumando, debemos enfocarnos en cosechar puntos por la situación que estamos atravesando y seguir corrigiendo algunas cosas".

LEER MÁS: La oferta por Bernardi es un préstamo sin cargo

Consultado por sus actuaciones ante Patronato y Gimnasia de La Plata indicó: "Contra Patronato fue distinta la situación ya que cuando ingresé perdíamos 1-0 y el rival estaba retrasado. Había menos espacios para jugar y además yo estaba posicionado mas como volante. En cambio con Gimnasia tenía mayor libertad y estuve más adelantado en el campo. Además con el partido abierto y el resultado a favor es otra cosa".

Sobre las chances que tuvo para anotar un gol detalló: "La del primera tiempo quise patear al arco pero tenía poco perfil y la agarré mordida y en el segundo tiempo fue una pelota disputada con el lateral me quedó larga para definir, se la quise picar pero el arquero la tapó bien".

Respecto a la posición en la cancha en donde se siente más cómodo expresó: "Donde más cómodo me siento es la posición en la que jugué con Gimnasia, libre para picar a los espacios y con una referencia como Wilson (Morelo), de todos modos hay que adaptarse a lo que pide el técnico".

Por último remarcó las diferencias entre el fútbol argentino y el uruguayo "El fútbol argentino es como me lo esperaba, yo era de ver bastante fútbol argentino, por lo cual no me sorprendió. Es muy veloz, dinámico se juega a otro ritmo y no te podés dormir con la pelota porque te comen".