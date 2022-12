Justamente en los últimos días estuvo disfrutando del deporte con amigos: "Nos juntamos a jugar un rato con amigos y de vez en cuando se suma mi viejo y Droopy (Gómez). Jugamos para divertirnos y para pasarla bien", reconoció en charla con Comitiva del Día a Día que se emite por FM 91.5 de Quilmes, Buenos Aires.

Respecto a su análisis del 2022, contó: "El momento complicado del año fue la lesión, pero por suerte quedó rápido atrás. El balance es positivo, ya que podremos estar un año más en primero y sumando experiencia. Logramos el objetivo y por eso, muy conforme y contento. Veremos a qué podemos aspirar en 2023".

Más allá de todo, por más que está bien en Sarmiento, se ilusiona con tener la chance de emigrar: "Estamos esperando para ver qué posibilidades hay. Como jugador uno siempre busca crecer, pero no hay nada. Igual, estoy muy cómodo en Junín, pero a esta a edad uno busca seguir creciendo. Veremos lo que pasa, siempre y cuando sea bueno para todas las partes".

En una charla enfocada en su paso por Quilmes, contó una anécdota que quizás pocos conocían en Santa Fe: "Antes de llegar a Quilmes jugaba en la Liga Santafesina, estuve en dos clubes. Después busqué competir en los torneos de AFA y surgió lo de Quilmes. Cuando era chico sí fui a Colón. «Era el lugar dónde quería jugar». Todos saben que soy hincha del club, pero no se dio. Se ve que en ese momento no me vieron como jugador (risas) y tuve que buscar otras alternativas".