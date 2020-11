Domínguez sacó pecho por la goleada de Colón ante Defensa

"Los cambios en el segundo tiempo fueron pensados, porque sabíamos que Defensa iba a insistir con su búsqueda. Necesitábamos que alguien aguante la pelota arriba. Con Wilson (Morelo) tenemos explosión, pero precisábamos más de Pulga (Luis Rodríguez) para que tome más atrás la pelota y así repartir el juego. Entendió lo que debía hacer y nos acomodamos de nuevo en el partido", apuntó el conductor sabalero.

Colón 12.jpg Eduardo Domínguez ponderó la solidez de Colón en la victoria ante Defensa y Justicia

Luego, Eduardo Domínguez sacó pecho: "No hay que olvidarse que cuando empezó esta discusión sobre que el interior podía tener ventaja si empezaba antes los entrenamientos, Defensa llegó acá con cinco partidos internacionales y eso se siente, contra el nuestro que era el primero. Entonces cuando ellos debieron salir a busca el empate, nos caímos un poco, pero no tanto. La defensa estuvo sólida y ellos prácticamente no nos llegaron. El primer tiempo fue correcto y por eso muy contentos en líneas generales".

Pensando ya en Independiente, reveló que no serían tenidos en cuenta Gonzalo Piovi y Brian Fernández: "Terminamos bien, con las molestias típicas por partidos y que evaluaremos después en Santa Fe. A partir del primer día de trabajo sabremos cómo estamos para el próximo partido. Sobre Gonzalo y Brian es prematuro decir, porque se resistieron de las lesiones".

"Muchas cosas hay que mejorar, pero es complejo sacar conclusiones enseguida tras el partido. Sabíamos que veníamos a una cancha difícil contra un gran rival que merece las felicitaciones, porque se sostiene. En la semana el plan podría variar en base al rival. Debemos insistir más en el volumen y las asociaciones", concluyó Eduardo Domínguez.