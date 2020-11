Colón fue pura contundencia y goleó a Defensa y Justicia 3-0

Sufrió sobre todo en el primer cuarto de hora del segundo tiempo, en donde el elenco local se lo llevó por delante y no empató por impericia propia. Pero el Sabalero aguantó la adversidad y en los minutos finales supo aprovechar la desesperación del Halcón. Los ingresos del Pulga Rodríguez y de Bernardi le terminaron dando la chance de golear.

Un debut por demás de auspicioso si se tiene en cuenta el resultado y la efectivida. Anotó tres goles y mantuvo el arco en cero jugando como visitante ante un rival respetado como Defensa y Justicia. Podrá gustar o no pero Colón juega de esta manera y hasta el momento le está dando buenos resultados.

Colón arrancó el partido muy concentrado, enchufado y presionando bien arriba para sorprender a Defensa y Justicia que ponía en cancha una formación alternativa. Por eso no sorprendió que en el arranque del partido el Sabalero se mostrara mucho más peligroso que su rival.

Así fue que a los 7' la primera chance estuvo en los pies de Alex Vigo quien remató a la carrera y el balón fue controlado por Ezequiel Unsain. Y un minuto más tarde el que desperdició la segunda opción, fue Tomás Chancalay quien enganchó bien dentro del área pero luego su remate fue imperfecto.

Pero el elenco rojinegro insinuaba mucho más que su rival y por eso no llamó la atención que se pusiera arriba en el marcador. A los 11' un tiro de esquina desde la derecha, ejecutado por Chancalay encontró la cabeza de Federico Lértora que saltó más alto que todos y metió el balón en el ángulo derecho de Unsain para decretar el merecido 1-0.

https://twitter.com/FoxSportsArg/status/1322915609701715971 #Video Con esta definición del central Lértola, Colón se adelantó 1-0 en el marcador frente a Defensa y Justicia, por la primera fecha de la Zona 2 en la #CopaLigaProfesional. https://t.co/rKkfugcYQd — FOX Sports Argentina (@FoxSportsArg) November 1, 2020

Con mucha movilidad en ataque, cada vez que se lo proponía Colón generaba peligro, ya que Defensa otorgaba demasiadas ventajas en el fondo. Aunque le faltaba mayor precisión en los metros finales, dado que Chancalay y Morelo no estaban del todo dúctiles con el balón.

Ese primer cuarto de hora fue muy bueno de Colón, pero con el correr de los minutos Defensa comenzó a monopolizar el balón aunque sin generar peligro. El equipo local tenía la pelota, pero el Sabalero esperaba con mucha gente y se agrupaba bien en el fondo.

Leonardo Burián controló bien un tiro libre peligroso sin dar rebote, en la primera aproximación del Halcón de Varela cuando se jugaban 13'. Y la más clara fue a los 38' con un cabezazo de Nicolás Leguizamón debajo del arco, pero el balón se fue por encima del horizontal.

https://twitter.com/FoxSportsArg/status/1322916383382974464 #Video ¡Avisó Defensa! El Halcón tuvo la oportunidad de empatar el partido mediante un cabezazo de Leguizamón en la #CopaLigaProfesional. https://t.co/lIDafw3BNo — FOX Sports Argentina (@FoxSportsArg) November 1, 2020

El rendimiento de Colón fue de mayor a menor en la primera etapa, siendo un equipo vertical, ordenado y con mucha intensidad a la hora de recuperar el balón. Por ello y más allá de los intentos de Defensa en los últimos minutos, fue el Rojinegro quien mejor hizo las cosas en la primera etapa.

Y en el comienzo del segundo tiempo, Colón sufrió porque Defensa generó varias opciones como para llegar al empate que a esa altura ya merecía. Aliendro le extirpó el balón a Leguizamón cuando estaba para definir y luego el mismo Leguizamón cabeceó desviado desde una posición inmejorable.

Ingresó Brian Romero y pudo marcar pero su remate se fue al lado del palo. Y después en un minuto Camacho cabeceó dos veces dentro del área pero sin precisión. En ese cuarto de hora Defensa fue muy superior pero careció de precisión. Y lo terminó pagando muy caro.

Con el correr de los minutos el asedio del Halcón fue mermando y Colón se acomodó mejor. Lo tuvo Morelo en la primera chance del segundo tiempo, pero terminó tapando Unsain. Y los cambios que metió Domínguez fueron claves, ya que mandó a la cancha a Luis Rodríguez y Christian Bernardi.

Estos dos futbolistas terminaron definiendo el encuentro, a los 34' el Pulga Rodríguez aprovechó un mal despeje de un defensor luego de un pase de Bernardi. Y con toda la jerarquía, no se desesperó y definió cruzado para establecer el segundo.

https://twitter.com/FoxSportsArg/status/1322931670652198917 #Video Si hay goleada de Colón, no puede faltar el tanto del Pulga: no te pierdas el 2-0 parcial frente a Defensa y Justicia por la #CopaLigaProfesional. https://t.co/zVyabHnZFY — FOX Sports Argentina (@FoxSportsArg) November 1, 2020

Y a los 39' el Pulga habilitó de espaldas a Vigo y el lateral llegó al fondo para asistir a Bernardi. El volante cordobés la picó para marcar un golazo y poner el 3-0 definitivo. Tanto Bernardi como Rodríguez resultaron decisivos, para consumar una goleada que en el inicio del segundo tiempo no parecía posible.

https://twitter.com/FoxSportsArg/status/1322931952618491906 #Video Con una gran asistencia del Pulga Rodriguez, Bernardi sentenció el 3-0 de Colón frente a Defensa y Justicia en Varela por la Zona 2 de la #CopaLigaProfesional. https://t.co/bB8eUoUBcX — FOX Sports Argentina (@FoxSportsArg) November 1, 2020

Síntesis

Defensa y Justicia: 22-Ezequiel Unsain; 25-Néstor Breitenbruch, 28- Juan Rodríguez, 6-Nahuel Gallardo, 21-David Martínez; 12-Ciro Rius, 3- Marcelo Benítez, 34-Enzo Fernández; 11-Washington Camacho, 15-Nicolás Leguizamón y 9-Miguel Merentiel. DT: Hernán Crespo.

Colón: 1-Leonardo Burián; 6-Emmanuel Olivera, 2-Bruno Bianchi, 40-Rafael Delgado; 13-Alex Vigo, 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora, 31-Gonzalo Escobar, 35-Facundo Farías; 12-Tomás Chancalay y 19-Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: PT 11' Federico Lértora (C), ST 34' Luis Rodríguez (C) y 39' Christian Bernardi (C).

Cambios: ST 12' Francisco Pizzini x Merentiel (D), Brian Romero x Leguizamón (D), 13' Yeiler Góez x Farías (C), 20' Gabriel Hachén x Gallardo (D), Eugenio Isnaldo x Camacho, 27' Luis Rodríguez x Morelo (C), Christian Bernardi x Chancalay (C), 32' Enzo Coacci x Rius (D),

Amonestados: Delgado y Lértora (C).

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Norberto Tomaghello.