El minuto a minuto de Colón ante Almagro en Buenos Aires

Los días de la entidad del barrio Centenario fueron por demás de agitados. El lunes le pidió la dirigencia un paso al costado a Rodolfo De Paoli para la asunción de Martín Minella.

Live Blog Post ST 47 minutos: segundo de Colón!! y victoria en Buenos Aires Braian Guille pone el 2-0 definitivo contra Almagro en Buenos Aires para volver a creer en terminar arriba GuilleColón.jpg Braian Guille empujó a un alcanzapelotas de Gimnasia y Tiro con el que después se disculpó al ser reemplazado.

Live Blog Post ST 42 minutos: golll de Colón, lo hizo Bernardi de penal Comesaña vio penal sobre Rossi y Bernardi le dio el 1-0 sobre Almagro en el 3 de Febrero Javier Toledo Christian Bernardi.jpeg José Busiemi / UNO Santa Fe

Live Blog Post ST 13 minutos: llegaron los primeros cambios en Colón Joel Soñora y Facundo Taborda a la cancha en Colón por Jourdan y Farioli para intentar ganar el partido contra Almagro Temperley Colón Joel Soñora.jpg

Live Blog Post ST 0 minutos: se juega la parte complementaria en Buenos Aires Almagro y Colón empatan 0 a 0 en el estadio 3 de Febrero. Sin modificaciones en el equipo de Minella TalponeColón.jpg

Live Blog Post PT 46 minutos: Toledo tuvo la más clara pero se esfumó la etapa sin goles Almagro y Colón empatan 0 a 0, en una etapa donde el local dispuso de las chances más importantes Toledo.jpg Prensa Colón

Live Blog Post PT 17 minutos: Vicentini salvó a Colón del primer grito de la tarde Almagro acorrala a Colón y Manuel Vicentini es el encargado de sostener el cero en su arco Manuel Vicentini.jpg

Live Blog Post PT 0 minutos: el Colón de Minella ya juega ante Almagro en Buenos Aires Con la inclusión de varios Juveniles, Colón enfrenta a Almagro en el estadio 3 de Febrero Martín Minella.jpg

Síntesis del partido

Almagro: Cristian Limousin; Lauro Gamba, Matías Molina, Alan Alegre y DenisBrizuela; Diego Vázquez, Luis Jerez Silva, Laureano Rodríguez, Franco Vedoya; Joel Orlando y Luis Leal. DT: Lucas Sparapani.

Colón: Manuel Vicentini; Thiago Yossen, Paolo Goltz, Fabián Henríquez y Facundo Castet; Zahir Yunis y Nicolás Talpone; Federico Jourdan, Braian Guille y Joel Soñora; y Javier Toledo. DT: Martín Minella.

Goles: ST 42' Christian Bernardi, de penal (C)

Cambios: ST 13' Facundo Taborda y Joel Soñora x Federico Jourdan y Brian Farioli (C); 20' Genaro Rossi x Javier Toledo (C); 29' Oscar Garrido y Christian Bernardi x Thiago Yossen y Nicolás Talpone (C); 30' Natanael Troncoso y Joaquín Ibañez x Luis Leal y Franco Vedoya (A); 36' Mateo Montenegro x Luis Jerez Silva (A)

Amarillas: Vedoya, Jerez Silva, Molina (A)

Árbitro: Lucas Comesaña

Estadio: 3 de Febrero