Fiesta completa: Colón ganó, gustó, goleó y quedó como único puntero de la Zona A

Con dos goles de Ignacio Antonio y uno de Ignacio Lago de penal, Colón goleó a San Miguel por 3-0 y es el nuevo líder de la Zona A

Colón no dejó dudas, ganó, gustó y goleó a San Miguel y se trepó a la cima de la Zona A con 14 puntos , demostrando que la ilusión está intacta y que lo de San Telmo quedó en el pasado.

El Sabalero fue más de principio a fin ante un rival que nunca supo qué hacer dentro del campo de juego y que le terminó facilitando las cosas al Rojinegro.

Colón lo liquidó en el primer tiempo

Colón pegó primero y lo hizo rápido, ya que a los 6' se puso en ventaja luego de un centro preciso de Julián Marcioni, el resbalón de Dixon Rentería y la gran definición de tijera de Ignacio Antonio para decretar el 1-0.

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Por el golazo del jugador de Colón para ganarle a San Miguel. pic.twitter.com/IQYAf1wAEP — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 4, 2026

Hasta ese momento no había pasado nada, incluso San Miguel tenía un poco más el balón y trataba de jugar en campo rival. Pero en la primera llegada del Sabalero se puso arriba en el marcador.

Y en la segunda acción de peligro llegó el segundo. Nuevamente Colón atacó por la derecha, pero esta vez fue Mauro Peinipil el que metió el centro e Ignacio Antonio sin oposición empujó la pelota con la pierna derecha para establecer el 2-0.

En una ráfaga Colón comenzó a sentenciar la historia antes del primer cuarto de hora. San Miguel ofrecía todo tipo de ventajas en defensa y el Sabalero estaba dispuesto a aprovecharlas.

El Trueno Verde tenía la pelota y como era lógico, Colón ganando por dos goles se replegaba y apostaba a la contra, teniendo en cuenta que disponía de espacios.

El elenco visitante ofrecía enormes ventajas y solo era cuestión de que Colón se propusiera seguir marcando goles. A los 29' Ignacio Lago remató dentro del área y la pelota se desvió en un defensor para terminar en el tiro de esquina.

El elenco local marcaba diferencias cada vez que atacaba por el sector derecho. Con un muy buen trabajo de Julián Marcioni más el aporte de Mauro Peinipil con sus proyecciones.

A los 35' Colón estuvo cerca del tercero, en otro horror defensivo de San Miguel, Peinipil quedó de frente al arco y su remate fue tapado por Juan Lungarzo.

Mientras que a los 36' Leandro Allende dentro del área desperdició una chance inmejorable. Otra vez un centro desde la derecha lo encontró al lateral izquierdo quien de frente al arco remató por encima del travesaño.

A esta altura, el Rojinegro merecía claramente ir ganando por más goles. Ya que en cada ataque generaba una chance propicia para aumentar el marcador.

El primer tiempo finalizó 2-0 pero se quedó corto, dado que pudo haber convertido un par de goles más. El Sabalero fue práctico, eficaz y usufructuó las concesiones otorgadas por el elenco visitante.

Un segundo tiempo que estuvo de más

En el inicio del segundo tiempo Colón pudo marcar el tercero, luego de que Rentería en otro grosero error le dejó la pelota servida a Matías Muñoz quien remató por encima del horizontal.

San Miguel buscaba reaccionar pero no tenía argumentos futbolísticos. Pese a que Colón mostraba algunos desajustes en el bloque defensivo.

El equipo visitante tenía el balón pero carecía de profundidad y Colón jugaba con mucha comodidad. Manejaba los tiempos del partido y cuando se lo proponía estaba cerca de anotar el tercero.

Y así sucedió, luego de que Ignacio Antonio metiera un centro y de manera insólita Jorge Ferrero saltó con el brazo extendido y el árbitro Nahuel Viñas sancionó el penal.

El que se encargó de ejecutarlo a los 17' fue Ignacio Lago con un remate de derecha al medio para decretar el merecido 3-0 y desatar la fiesta en el estadio.

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Por el gol del jugador de Colón que vence 3 a 0 a San Miguel. pic.twitter.com/6ISeWLUeab — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 4, 2026

El partido estaba definido de antemano, pero el tercer gol fue el golpe definitivo para que el desarrollo de juego se planchara, aún cuando Colón estaba más cerca del cuarto que San Miguel del descuento.

Con el correr de los minutos llegaron los cambios, el partido ya no era tal, dado que Colón había sacado la venta de forma temprana para terminar jugando con suma comodidad.

El Sabalero obtuvo su segunda victoria consecutiva para despejar las dudas que se habían generado luego de la caída ante San Telmo y para mirar a todos desde arriba.

Síntesis

Colón: 1-Matías Budiño; 4-Mauro Peinipil, 2-Pier Barrios, 6-Federico Rasmussen, 3-Leandro Allende; 7-Matías Muñoz, 5-Federico Lértora, 8-Ignacio Antonio; 11-Julián Marcioni, 10-Ignacio Lago; y 9-Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

San Miguel: 1-Juan Lungarzo; 4-Damián Adín, 2-Dixon Rentería, 6-Kevin Ceceri, 3-Facundo Cardozo; 8-Felipe Coronel, 5-Iván Ramírez, 10-Fabrizio Almeida, 11-Alexis Cruz; 7-Máximo Oses y 9-Alexis Delgado. DT: Gustavo Coleoni.

Goles: PT 6' Ignacio Antonio (C), 13' Ignacio Antonio (C), ST 17' Ignacio Lago (C).

Cambios: ST 0' Daniel Juárez x Coronel (SM), Jorge Ferrero x Cardozo (SM), 25' Mateo Serra x Ramírez (SM), Leandro Desábato x Almeida (SM), 29' Sebastián Olmedo x Muñoz (C), Agustín Toledo x Antonio (C), 35' Emanuel Beltrán x Allende (C), Nicolás Thaller x Barrios (C), Tomás Jérez x Oses (SM), 42' Matías Godoy x Marcioni (C).

Amonestados: Ramírez y Rentería (SM).

Árbitro: Nahuel Viñas

Estadio: Brigadier López.