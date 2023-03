El Colón de Néstor Gorosito no perdió el tiempo, y a pesar del parate por la fecha FIFA de amistosos, jugó un partido amistoso, donde buscó de rodaje futbolístico de cara a la reanudación del Torneo de la Liga Profesional. El Sabalero perdió por 2-0 ante Colo Colo, en el estadio Monumental de Santiago de Chile, en el evento de la despedida del goleador Esteban Paredes. Maximiliano Falcón (PT 25') y César Fuentes (PT 36'), los goles del Cacique.

Los suplentes de Colón no estuvieron a la altura y dejaron pasar su gran chance ante Colo Colo

Live Blog Post Arrancó el partido en el Monumental de Santiago Colón ya enfrenta a Colo Colo, en el estadio Monumental de Santiago, en un partido amistoso que se desarrolla en el marco de la despedida del goleador Esteban Paredes. José Neris 2.jpg Gentileza | Pelita Fotografías

Live Blog Post PT 12' La tuvo Colón clara ante Colo Colo Gran pase de Tomás Galván para José Neris, que tiró el centro donde ingresaba Wanchope Ábila, quien tuvo poca reacción y se perdió el primero. Colón y Colo Colo empatan 0-0 en el Monumental de Santiago. ColónSF.jpg Wanchope Ábila anotó el empate de Colón cuando se moría el partido en Avellaneda. Prensa Colón

Live Blog Post PT 25 Gol de Colo Colo ante Colón Un grosero error defensivo de Colón determinó que Maximiliano Falcón quede solo en el área y remate solo ante Matías Ibáñez para marcar el 1-0 de Colo Colo. Colón2023.jpg Colón no perdió desde que llegó Gorosito pero tampoco pudo regresar a la victoria. Prensa Colón

Live Blog Post PT 36' Gol de Colo Colo que le gana 2-0 a Colón Apareció el capitán César Fuentes, para poner el 2-0 de Colo Colo ante Colón, en el amistoso que se está jugando en Santiago de Chile. Colón.jpg

Live Blog Post Final del primer tiempo en Santiago de Chile Colón está perdiendo por 2-0 frente a Colo Colo, en la despedida de Esteban Paredes, en un amistoso en Santiago de Chile, con los goles de Maximiliano Falcón y César Fuentes. ColónSF-Pierotti.jpg Colón es uno de los mejores equipos con ocasiones claras, aunque uno de los que más falló esas chances. Prensa Colón

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo en Santiago Colón está perdiendo frente a Colo Colo por 2-0, con tantos de Maximiliano Falcón y César Fuentes, en la despedida de Esteban Paredes del fútbol. Colo Colo Colón.jpg

Live Blog Post ST 15' La tuvo Colón con un cabezazo de Lucas Acevedo Se acercó Colón con un cabezazo de Lucas Acevedo que el arquero Fernando de Paul sacó a córner. Colo Colo sigue ganando por 2-0. Colón Argentinos Lucas Acevedo.jpg UNO Santa Fe / José Busiemi

Live Blog Post ST 26' La más clara para Colón con Wanchope Ábila Desde un tiro de esquina desde la izquierda, llegó la pelota al corazón del área donde cabeceó Laureano Troncoso, la tocó Wanchope Ábila y la pelota pegó en el travesaño. ColónSF.jpg Wanchope Ábila anotó el empate de Colón cuando se moría el partido en Avellaneda. Prensa Colón

Live Blog Post Final del partido en Santiago de Chile Colón perdió por 2-0 frente a Colo Colo, en Santiago de Chile, con goles de Maximiliano Falcón y César Fuentes, en el partido despedida del goleador Esteban Paredes. Colo Colo Colón.jpg

Formaciones

Colo Colo: Fernando de Paul; Maximiliano Falcón, Matías de los Santos, Ramiro González; Jeyson Rojas, César Fuentes, Vicente Pizarro, Agustín Bouzat y Carlos Palacios; Damián Pizarro y Darío Lezcano. DT: Gustavo Quineros.

Colón: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Lucas Acevedo y Leandro Quiroz; Eric Meza, Baldomero Perlaza, Leonel Picco, Tomás Galván y Andrew Teuten; José Neris y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

Goles: PT 25' Maximiliano Falcón (CC) y 36' César Fuentes (CC);

Cambios: ST 0' Marcos Bolados x Lezcano (CC); 13' Eric Weimberg x Falcón (CC); 25' Laureano Troncoso x Quiroz (C); Fabián Castillo x Bouzat (CC) y Lucas Soto x Fuentes (CC); 29' Gonzalo Silva x Galván (C) y Facundo Taborda x Picco (C); Esteban Paredes x Palacios (CC); Dylan Portillo x Pizarro (CC) y Matías Moya x Gil (CC);

Amonestados: Rojas (CC); Perlaza, Neris (C).

Estadio: Monumental de Santiago (Chile).

Árbitro: Felipe González.