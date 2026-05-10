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Barcelona le ganó en el clásico a Real Madrid y se consagró campeón en España

Barcelona le ganó por 2-0 a Real Madrid por la fecha 35 de La Liga de España y se consagró campeón

10 de mayo 2026 · 18:56hs
Barcelona le ganó en el clásico a Real Madrid y se consagró campeón en España

Barcelona le ganó 2-0 a Real Madrid en condición de local, por la fecha 35 de LaLiga de España, y se consagró campeón para dar la vuelta olímpica en la cara de su histórico rival. Los autores de los goles el inglés Marcus Rashford y el español Ferrán Torres, ambos en la primera mitad.

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Barcelona Real Madrid España
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