José Vignatti: "A Domínguez siempre lo extrañamos en Colón"

El parate por la cuarentena que se decretó a raíz de la pandemia del coronavirus hizo replantear muchas cuestiones en el fútbol argentino, como cuándo se reanudará el campeonato, vínculos contractuales y reducciones salariales. Quien salió a hablar fue José Vignatti, presidente de Colón, quien se refirió a esta situación y también opinó de cuestiones futbolísticas, como el retorno de Eduardo Domínguez a la dirección ténica.

En diálogo con Dale, Dale Deportivo (por Aire de Santa Fe FM 91.1), el máximo titular sabalero comenzó diciendo: "Estamos parados en el mismo lugar que todos los equipos de Primera División, porque había algunas cosas que se habían encaminado, luego surgieron las restricciones a las que estamos impuestos. Nadie sabe nada porque no se sabe cómo va a terminar. Nosotros podemos tener conversaciones telefónicas o por otras vías a la distancia, pero nada más que eso".

En cuanto a la realidad económica del fútbol argentino ante este parate obligado, apuntó: "El tema de la televisión, la certeza es cero, como está la situación hasta que no está acreditada la cuenta bancariamente no podemos gastar a cuenta, es todo incertidumbre, habrá que ver con las previsiones del caso con lo más urgente, que es cumplir con las obligaciones con el personal de las inferiores y el personal a pleno de administración y maestranza, quienes cobraron normalmente. Siempre hay que tomar previsiones para que eso pueda servir, de allí en adelante estamos esperando, charlando entre los dirigente, son cuestiones que se manejan pero con mucha incertidumbre".

"Hasta que no tengamos a ciencia cierta cuándo se termina esta desgracia no vamos a saber, no se puede predecir. Surgió esto y lo tenemos que llevar de la manera que mejor podamos pero ante todo, más que discutir una reanudación del campeonato, tenemos que discutir y estar atentos en preservar las vidas humanas, que es lo primordial. Lo deportivo, cuando salgamos de este tema, tendremos tiempo para organizarnos nuevamente", agregó sobre el parate en el fútbol argentino.

LEER MÁS: Vignatti: "No todos tienen el orgullo de jugar una final"

Sobre los recortes salariales de los que se habla, indicó: "La situación en casa club es diferente, según las estructuras que cada uno tiene. Gracias a Dios Colón tiene una estructura acotada en el personal en relación de dependencia, donde no es amplio. Pero hay otros clubes que tienen una estructura mayor y se verán en problemas".

También se le preguntó sobre el pago al plantel y dijo: "Los aportes de la televisión se vuelcan el 100% en la estructura del fútbol profesional, nosotros fuimos con las prioridades absolutas y luego analizamos los ingresos y posibilidades, iremos viendo en los próximos días lo que podemos hacer. No serán decisiones unilaterales, habrá que consensuar, ya que todos tenemos buena voluntad. No estaba en la mente de nadie que suceda esto (coronavirus). Todos tenemos que ser comprensivos de la situación, los que estamos en esto tenemos que poner nuestro granito de arena y sacar lo mejor ante esta situación".

Y en cuanto a la reducción salarial, dijo: "Sería aventurado de mi parte dar una opinión cuando es algo a nivel mundial. Quizás internacionalmente se dicten algunas normas que luego se implementen en la Argentina, o no, se verá. En la vida de cada uno reina la incertidumbre por lo que ocurrirá, también ocurre en el fútbol, donde es un tema importante pero no esencial. Hay un contacto entre los dirigentes, al gobierno hay que dejarlo tranquilo porque tiene que resolver cuestiones más importantes, tienen que ayudar a un país. Estamos expectantes, pero sabemos que las prioridades pasan por otro lado. En cuanto al decreto 1212, más allá de este problema actual, ya se venía hablando porque era un secreto a voces que es bastante injusto para los clubes por la función social que tienen dentro de la nación, por consiguiente no es que queremos un privilegio sobre otro sector. Sino que los clubes tienen un fin de bien común en cuanto a la actividad deportiva y la sociedad misma".

Más adelante se lo consultó por las cuotas societarias que se pueden caer por el parate, y afirmó: "No es un tema que podré resolver, tendremos que tratarlo en reunión de Comisión Directiva. Lo que sabemos es que Colón desde hace mucho tiempo a esta parte tiene una cuota societaria accesible, muy por debajo que otras instituciones. Nosotros somos administradores, no dueños. Administramos lo que el club recibe, distribuiremos dando prioridad a lo más urgente. El socio tendrá que hacer un esfuerzo para que el club siga funcionando".

Luego habló de los contratos que vencen el 30 de junio y opinó: "Es como ir al mazo y dar de nuevo. El club pagó un préstamo por un año y resulta que ahora lo ocupa cinco o seis meses, y los préstamos por lo general se pagan por adelantado".

Eduardo Domínguez y José Vignatti Eduardo Domínguez y José Vignatti estuvieron juntos en Uruguay, cuando Colón jugó ante River Plate por la Sudamericana.

También se le preguntó por Brian Fernández y contestó: "Es lo que le manifesté en varias oportunidades, la última fue hoy cuando nos mensajeamos vía WhatsApp. Dentro de esos hay uno que consideró muy importante, que fue cuando es muy importante el esfuerzo, también es importante el premio que se pueda recibir".

En otra parte analizó la situación del cuerpo técnico, que por la cuarentena tuvieron que quedarse en el Hotel de Campo y opinó: "A cada uno le tocó en un lugar cómodo, y a otros como ellos que están lejos de sus familias y afectos. Pero la gran predisposición que tienen desde lo deportivo y humano hace que permanezcan allí. Ojalá que esto se resuelva cuanto antes para que cada uno pueda volver al lugar donde más cómodo está".

LEER MÁS: Colón: así la dura lucha para no perder la categoría

Se le preguntó en qué cambió en poco tiempo entre un técnico y otro y destacó: "Así es el fútbol, tiene cuestiones que uno no puede entender. Pero cuando suma las probabilidades se puede dar, con un cambio de técnico se puede dar, fue solamente una insinuación. Era una bisagra de lo que nos venía sucediendo, pero tendremos que reafirmarlo cuando vuelva la acción. La realidad es que Colón debe estar entre los mejores y lo va a hacer".

En cuanto a las negociaciones para que regrese Domínguez, y contó: "Nunca le dijimos a Domínguez que se tenía que ir, lo explicó en su momento, lo entendimos y nosotros lo único que pudimos hacer fue lamentarlo. En el tiempo que estuvo tuvimos una excelente relación, sabemos de su calidad humana y su capacidad como entrenador. Pero algunas circunstancias se dieron para que en un determinado momento se quiera ir, pero siempre lo extrañamos. Desde que se fue lo extrañamos, ya que con Domínguez los trabajos se hacen con total seriedad y capacidad. Cuando se fue Pablo Lavallén no lo pudimos contactar, estaba en otras situaciones, ahora se dio y estamos muy a gusto, conformes y cómodos porque nos gusta trabajar con él".

En la parte final se lo consultó sobre si habrá elecciones a mitad de año y respondió: "Habrá elecciones, como estatutariamente corresponde".