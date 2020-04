Vignatti: "No todos tienen el orgullo de jugar una final"

En las últimas horas, Luis Spahn brindó declaraciones radiales donde, entre otras cosas, manifestó que los hinchas de Unión hicieron fuerza para que Independiente del Valle venciera a Colón en la final de la Copa Sudamericana, lo que originó un gran revuelo. El que salió a responderle fue José Vignatti, presidente sabalero, quien dejó varias frases picantes.

"El pueblo unionista sintió un gran alivio cuando Colón perdió la final ante Independiente del Valle. Todos nos hicimos hinchas de los ecuatorianos. Nosotros sabíamos que nos enfrentábamos ante el equipo que iba a ser campeón, es decir, quedamos eliminados por los campeones. Y luchamos contra la siempre difícil altura", manifestó al respecto Spahn, en una nota con la que cuenta UNO Santa Fe en su web.

Pero no se quedó ahí, y cuando se le preguntó por la movilización de los 40.000 hinchas rojinegros hacia Paraguay, apuntó: "Fue un reconocimiento de una movilización importante, pero Unión podría hacer una movilización similar".

Por su parte, Vignatti habló con "Dale, Dale Deportivo", que se emite por Aire de Santa Fe (FM 91.1), y cuando se le hizo referencia a las palabras del titular tatengue, disparó: "Es muy poco preciso lo que puedo opinar, no voy a juzgar a las opiniones y dichos de otras personas, menos cuando son de otras instituciones, ahí hay que comenzar con una línea de respeto".

image.png Colón perdió la final de la Sudamericana ante Independiente del Valle, por quien Luis Spahn dijo que hizo fuerzas.

Y tiró: "Lo único que sé es que muy satisfechos deben estar los colonistas de haber llegado hasta ahí (final de la Sudamericana). No todos van a tener el orgullo de jugar una final ante 40.000 personas. Nosotros sabemos que a 40.000 personas las llevamos, los otros no sabemos si las van a llevar, se verá si algún día de jugar una final, no hablo de un club en particular, ya que ni los equipos grandes de Buenos Aires llevaron 40.000 personas, y Colón las llevó.

Mientras que en el final, apuntó: "Tuvimos esa suerte de jugar una final y no voy a caer en una apreciación o en un análisis que hace una persona, partiendo de la base que nos gustan los colores rojo y negro, y a otros clubes les gustan otros colores, desde ahí partimos que somos diferentes".