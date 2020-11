El pasado 9 de noviembre, Colón le rindió tributo a los 40.000 hinchas que coparon Asunción para la final única de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle de Ecuador. Fue una celebración atípica por la pandemia del coronavirus, pero no menos emotiva. El club decidió enaltecer dicha gesta con un mural en estadio Brigadier López con la frase "Colón, grande por su gente". Precisamente ese lunes el equipo se presentó ante Independiente por la Copa Liga Profesional y la idea era salir a jugar con la camiseta edición especial de Kelme, pero después se optó para que sea utilizada en el estadio Brigadier López ante Central Córdoba por la 3ª fecha.