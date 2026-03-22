Desde las 16 horas, Colón enfrentará a San Telmo en un duelo con objetivos opuestos: el local irá en busca de su primera victoria en el torneo, mientras que el Sabalero intentará afianzarse en la zona alta de la tabla, sosteniendo su crecimiento futbolístico y sumando puntos clave fuera de casa.
Seguí el minuto a minuto de Colón ante San Telmo en la Isla Maciel
Colón buscará hilvanar su segundo triunfo consecutivo cuando visite a San Telmo, con la intención de consolidar su funcionamiento.
Por Ovación
22 de marzo 2026 · 15:46hs
San Telmo: Joaquín Enrico, Leonel Pollacchi, Gabriel Paredes, Facundo Roncaglia, Matías Laba, Fabián Henríquez, Joel González, Renzo Uriburu, Franco Tisera, Román Gamarra y Jerónimo Porto.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Lago; Lucas Cano y Alán Bonansea.
Para el partido entre San Telmo vs. Colón el árbitro será Franco Acita