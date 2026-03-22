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Seguí el minuto a minuto de Colón ante San Telmo en la Isla Maciel

Colón buscará hilvanar su segundo triunfo consecutivo cuando visite a San Telmo, con la intención de consolidar su funcionamiento.

Ovación

Por Ovación

22 de marzo 2026 · 15:46hs
Seguí el minuto a minuto de Colón ante San Telmo en la Isla Maciel

UNO Santa Fe | José Busiemi

Desde las 16 horas, Colón enfrentará a San Telmo en un duelo con objetivos opuestos: el local irá en busca de su primera victoria en el torneo, mientras que el Sabalero intentará afianzarse en la zona alta de la tabla, sosteniendo su crecimiento futbolístico y sumando puntos clave fuera de casa.

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11PT: Tuvo la primera San Telmo

Joel Gonzalez tuvo un remate obligó la correcta respuesta del arquero Budiño.

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28PT: San Telmo se sigue acercando

Con gran cantidad de jugadores en el área, Budiño volvió a rechazar una pelota que generó peligro.

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33PT: El aviso de colon

Ignacio Lago remató a larga distancia y la pelota se fue varios metros por encima del travesaño.

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34′ PT: San Telmo sigue generando peligro

El Candombero atacó, filtro la pelota en el área, generó un buscapié que no conecto con ningún botín e impactó en el palo.

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41′ PT: GOL de San Telmo

Joel González quedó frente ante el arco y marcó el primer gol del partido, San Telmo gana 1 a 0 a Colón.

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San Telmo se fue al descanso imponiéndose desde el juego y el resultado

Finalizó el primer tiempo, el Sabalero cae por 1 a 0 ante el Candombero.

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El complemento ya empezó

Comenzó el segundo tiempo, ya juega Colón ante San Telmo.

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4′ ST: GOL de San Telmo

Otra vez Joel González, esta vez enganchó y entrando al área remató para marcar el 2 a 0.

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9' 2T: tres cambios en Colón

Entra Matías Muñoz por Federico Lértora.

Entra Facundo Castro por Lucas Cano.

Entra Darío Sarmiento por Julián Marcioni.

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19' 2T: GOL de Colón

Centro de Castet y cabezazo de Alán Bonansea para lograr el 2 a 1.

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28' 2T: GOL de San Telmo

Franco Tissera le ganó el mano a mano a Pier Barrios y marcó el 3 a 1.

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41' 2T: Colón se salvó de la goleada

San Telmo tuvo cerca, la pelota pegó en el palo y se fue afuera.

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41' 2T: Cambio en Colón

Entra Emanuel Beltrán por Mauro Peinipil.

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44' 2T: San Telmo tuvo el cuarto otra vez

Colón sufre mucho en el fondo y San Telmo lo quiso aprovechar con una contra que milagrosamente no terminó en gol.

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Finalizó el partido

Colón cayó por primera vez en el Torneo y San Telmo ganó por primera vez en el 2026

San Telmo: Joaquín Enrico, Leonel Pollacchi, Gabriel Paredes, Facundo Roncaglia, Matías Laba, Fabián Henríquez, Joel González, Renzo Uriburu, Franco Tisera, Román Gamarra y Jerónimo Porto.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Lago; Lucas Cano y Alán Bonansea.

Para el partido entre San Telmo vs. Colón el árbitro será Franco Acita

Colón San Telmo Isla Maciel Primera Nacional Sabalero
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