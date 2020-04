Lavallén: "Vi varias veces la final, pero no me frustra, ni me atormenta"

Pablo Lavallén fue el único técnico que llevó a Colón a jugar una final internacional, sin embargo el recuerdo de los hinchas no es el mejor para el entrenador. De hecho, un mes después de aquel partido con Independiente del Valle renunció a su cargo como consecuencia de la mala relación con los dirigentes y de la resistencia de la gente.

En diálogo con Radio Continental AM 590, Lavallén se refirió a aquel partido histórico, marcando una diferencia entre el rol de jugador y de técnico. Más allá del dolor por no ser campeón, el DT valoró el llegar a una final y además remarcó que el análisis que hizo cuando terminó el partido es el mismo que realizó cuando observó el encuentro por televisión.

"En esta cuarentena no lo he visto, pero ya lo vi varias veces, de hecho siempre comento que como jugador me tocó perder algunas finales en Argentina y en México y no las volví a ver nunca más porque es muy doloroso para el jugador perder una final. Y como entrenador me pasó algo totalmente distinto, fue mi primera final siendo técnico y la vi al otro día para comprobar algunas cosas que había observado durante el encuentro", comentó.

Para luego agregar "Nosotros a veces tenemos una visión bastante particular del fútbol al nivel del campo de juego, por lo cual a veces necesitamos verlo por televisión, para saber si lo que observamos en la cancha coincide con lo que pensamos del desarrollo. Por ese motivo, la vi al otro día y no me frustra el hecho de ver la final. Todo lo que pensé que había sucedido el día del partido, cuando lo vi por televisión lo ratifique".

"El análisis que hicimos como cuerpo técnico de la final, es el mismo que tuve ni bien terminó. Lamentablemente no se dio el resultado que pretendíamos, pero no me atormenta ni nada, sí me duele porque todo deportista quiere ganar y levantar una Copa. Pero el hecho de llegar a una final internacional y de haberla disputado con Colón fue muy bueno. Conforme pase el tiempo se valorará llegar a ese lugar, que no es fácil".