Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella, molido tras la caída de Colón: "Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta"

El DT de Colón, Martín Minella, habló a corazón abierto sobre la malaria que se agudizó con el revés en casa ante Agropecuario: "No le encontramos la vuelta"

10 de agosto 2025 · 19:22hs
Minella, molido tras la caída de Colón: Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta

Colón volvió a sufrir un duro revés en la Primera Nacional, esta vez como local y sobre la hora ante Agropecuario por 1 a 0, y su entrenador, Martín Minella, no ocultó su fastidio ni la preocupación por el presente del equipo, que se desinfla y pelea ya a esta altura por sostener la categoría.

Los resultados hablan más por mí que lo que yo pueda explicar. Tuvimos situaciones para ganarlo, pero quedarnos con las manos vacías no justifica nada. El equipo va al frente, pero pagamos las falencias que seguimos teniendo. En la segunda llegada nos hacen un gol en una distracción. Así nos ganan, no hay mucho más para explicar”, comenzó diciendo el DT.

• LEER MÁS: Colón hizo un papelón, perdió con Agropecuario y pena ahora solo por sostener la categoría

Las lesiones volvieron a condicionar la estrategia, como las de Lautaro Gaitán y Nicolás Thaller: “Preferimos arriesgarlos, quizás equivocadamente, y se resintieron. Perder dos cambios tan rápido también suma”.

• LEER MÁS: Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Con respecto al clima en el Brigadier López, Minella fue sincero: “Me preocupa todo: la situación, el momento y el presente. Ser despedido con insultos es muy duro en lo personal, después de una gran semana de trabajo. Hay un aura negativa que cuesta sacarnos. Tuvimos varias situaciones, con el arquero como figura, y parecía que el gol estaba al caer. Pero ante la falta de eficacia, perdimos inmerecidamente sobre el final. El esfuerzo evidentemente no alcanza”.

Martín Minella
La honestidad brutal de Minella en Colón.

La honestidad brutal de Minella en Colón.

Minella, pura sinceridad en Colón

En cuanto a su continuidad, dejó la decisión en manos de la dirigencia: “Entiendo que seguir cambiando todo el tiempo no es bueno, y tampoco es que me quiero perpetuar en el cargo. Si noto que no hago bien, soy el primero en irme. Pero soy el principal en querer cambiar y mejorar esto. Hay que terminar el año de forma digna y competir. La gente puede insultar desde el primer momento, pero también ve la entrega. En función del resultado, se indignan, y es lógico”.

Pensando en lo que viene, aseguró que no hay tiempo para lamentos: “A partir del martes hay que preparar el partido ante San Telmo. Hay que doblegar esfuerzos y estar en los detalles. Algo nos está faltando también a nosotros, porque no le estamos encontrando la vuelta a la situación”.

• LEER MÁS: El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario

El técnico relativizó el aspecto físico, aunque remarcó que las lesiones fueron un problema recurrente durante la temporada. Sobre su elección por los jugadores de más experiencia en este encuentro, dijo: “Lo que uno busca como técnico es encontrar el mejor equipo. Ver quiénes están mejor y decidir. Ya no sé qué más cambiar a esta altura”.

Por último, confesó que esta derrota le dolió especialmente: “Nunca hablamos con los referentes de clasificación, sino de mejorar y todos se involucran. Vamos partido a partido, porque no podemos mirar más allá. Me duele más esta derrota que la de Jujuy, porque estaba convencido de que ganábamos ahora y me siento muy triste sinceramente”.

Colón Martín Minella Agropecuario
Noticias relacionadas
colon hizo un papelon, perdio con agropecuario y pena ahora solo por sostener la categoria

Colón hizo un papelón, perdió con Agropecuario y pena ahora solo por sostener la categoría

colon hizo un papelon, perdio sobre la hora con agropecuario y pena ahora solo por sostener la categoria

Colón hizo un papelón, perdió sobre la hora con Agropecuario y pena ahora solo por sostener la categoría

colon y union ganaron y siguen arriba en el apertura narela gomez

Colón y Unión ganaron y siguen arriba en el Apertura Narela Gómez

sin tv oficial: ¿como se puede ver colon-agropecuario?

Sin TV oficial: ¿cómo se puede ver Colón-Agropecuario?

Lo último

Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Minella, molido tras la caída de Colón: Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta

Minella, molido tras la caída de Colón: "Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta"

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Último Momento
Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Barracas Central venció a Aldosivi, que quedó complicado con el descenso

Minella, molido tras la caída de Colón: Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta

Minella, molido tras la caída de Colón: "Hay un aura negativa y no le encontramos la vuelta"

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario

El uno por uno de Colón en la derrota agónica ante Agropecuario

Ovación
Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Unión protagonizó una remontada histórica ante Aldosivi y sueña con el ascenso

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Los hinchas de Colón le imprimieron color y pasión al partido ante Agropecuario

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Unión solo espera la confirmación para jugar ante River en Mendoza por Copa Argentina

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Banco sumó su tercera victoria y es uno de los puntero del Torneo Oficial

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Santa Fe en damas y Metropolitana en caballeros se quedaron con el título en Tucumán

Policiales
Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Hallaron un cadáver flotando en el río Salado y la Policía investiga la identidad y la causa de muerte

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Robo reiterado en un comercio de barrio Constituyentes: es el tercero en tres semanas

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Ataque a tiros contra policías en Santa Fe: un delincuente fue detenido con un revólver calibre 32

Escenario
Dancing Mood llega a Santa Fe presentando Forever y todos sus éxitos

Dancing Mood llega a Santa Fe presentando "Forever" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Llega un nuevo tributo a Queen en Santa Fe

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música

Los Pérez García regresan a Santa Fe festejando 30 años de música