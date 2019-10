Madero: "Más de 50 hinchas de Colón no podrán ingresar a Paraguay"

Los hinchas de Colón preparan una movilización histórica hacia Asunción, donde se realizará la final de la Copa Sudamericana. El equipo de Pablo Lavallén buscará para el club la primera estrella, cuando el sábado 9 de noviembre enfrente a Independiente del Valle, en el estadio La Nueva Olla de Cerro Porteño de Paraguay.

Se generó una gran expectativa entre los simpatizantes rojinegros, atendiendo a la relevancia del partido y también por la cercanía del lugar de disputa, ya que la final única (primera en la historia de la Conmebol) se desarrollará en la capital paraguaya, situada a 900 kilómetros de Santa Fe.

Se espera que más de 30.000 fanáticos rojinegros digan presente en dicha cita, donde se vieron beneficiados debido a al escasa convocatoria de los ecuatorianos, con lo cual la Confederación Sudamericana de Fútbol les concedió más lugar en el estadio paraguayo.

Guillermo Madero, Director de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos del Ministerio de Seguridad y a cargo de Tribuna Segura, habló con LT10 sobre el operativo conjunto que están desarrollando ambos países para albergar a la gran cantidad de hinchas sabaleros.

“Hasta el mismo presidente de Paraguay ya venía adelantando que podía haber un equipo argentino y que tengamos un evento de esta magnitud, desde hace meses viene trabajando en esto. Lo que sucede es que es una fecha importante para el club y está el nivel que se pensó que podía pasar. Estamos trabajando con Paraguay para poder responder de la mejor manera a esta caravana que se va a venir”, comenzó diciendo en diálogo con el programa Todo Pasa.

Mientras que luego detalló en qué consiste las tareas para brindar la seguridad en el traslado de los hinchas, entre las provincias de Santa Fe, Chaco y Formosa, y en la misma Paraguay: "En estas cosas hay que trabajar en conjunto entre todas las provincias y la policía de Paraguay y Argentina. Ayer estuve reunido, planteamos algunas dudas para trabajar en esto, estuvo Fernando Peverengo. Mañana vamos a tener otra reunión, esperamos poder dar respuestas a la gente que viaje. Que sea un evento en paz y alegría”.

Para luego, aclarar: "Nosotros desde la seguridad estamos abocados a lo que tiene que ver con la prevención. También planteamos que los tramites de frontera sean lo más ágiles posibles, que eso puede evitar problemas también. Todo lo que sea trámites que tengan más operadores para ese día, será una gran cantidad de gente”.

En cuanto al listado de hinchas sabaleros que no podrán acudir a la final, reveló: "Tenemos una base de más de 50 hinchas que no podrían ingresar a Paraguay, no los dejarán ingresar al país o de lo contrario no podrán hacerlo al estadio. Eso depende de cada caso de la persona y el gobierno paraguayo decidirá”.

Por último, volvió a hablar del operativo que se implementará y afirmó: “Se va a trabajar con gendarmería y la gente de seguridad vial, va a haber un operativo especial, identificar cuál de los micros puede dar más problemas y que la gente pueda viajar tranquila”.