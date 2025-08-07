Uno Santa Fe | Colón | Colón

Minella metió mano en Colón para jugarse todo ante Agropecuario

El DT de Colón, Martín Minella, paró la primera formación con miras a recibir a Agropecuario por la 26ª fecha del grupo B de la Primera Nacional. ¡Mirá!

7 de agosto 2025 · 18:43hs
Con la mira puesta en el compromiso del próximo domingo, a las 16, cuando reciba a Agropecuario por la 26ª fecha del grupo B de la Primera Nacional, Martín Minella comenzó a definir los 11 titulares de Colón en el ensayo que realizó este jueves en el estadio Brigadier López.

Tal como se preveía, el entrenador metió dos variantes cantadas en la última línea: Gonzalo Soto y Facundo Castet ingresaron en lugar de Zahir y Conrado Ibarra, respectivamente. Ambos cambios buscan darle más solidez y experiencia al fondo sabalero, luego de algunas dudas defensivas en los últimos encuentros.

En ofensiva, la gran incógnita pasa por la presencia de Luis Rodríguez, quien trabajó de manera diferenciada por una contractura, pero llegaría. En su lugar, José Barreto ocupó el lugar de referencia en el ataque durante la práctica. Su inclusión en el equipo titular dependerá de la evolución del Pulga en los próximos días.

Luis Rodríguez

Por otro lado, una buena noticia fue la reaparición de Christian Bernardi, ya recuperado físicamente. Sin embargo, será exigido en la previa para ver si puede ir desde el inicio.

Colón buscará sumar de a tres en el Brigadier López para mantenerse firme en los primeros puestos del grupo, en un cierre de torneo que promete ser ajustado en la lucha por el ascenso.

Los 11 que paró Minella en Colón

Tomás Giménez; Gonzalo Bettini, Nicolás Thaller, Gonzalo Soto y Facundo Castet; Federico Jourdan, Nicolás Talpone, Zahir Yunis e Ignacio Lago; Emmanuel Gigliotti y José Barreto.

