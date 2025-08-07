Adrover: "Si nosotros sentimos que estamos lejos, no me quiero imaginar Colón"

El DT de Agropecuario, Adrián Adrover, empezó a palpitar la visita a Colón, consciente que enfrentarán a un rival que pasa por un momento por demás de especial

Agropecuario de Carlos Casares le ganó a Colón 2-1 en la primera rueda pero al igual que el Sabalero, está lejos de la zona de clasificación al certamen Reducido.

Su DT, Adrián Adrover, dejó sus sensaciones a pocos días del pleito donde su equipo intentará volver a ganar como visitante después de 20 partidos.

En diálogo con LT10 (AM 1020) sostuvo que "si nosotros sentimos que estamos lejos, no me quiero imaginar Colón. Es complicado en todo sentido".

Más adelante admitió que sorprende ver en una situación por demás de particular a los santafesinos. Al respecto, disparó: "Nos sorprende ver a Colón ahí. Es el club más importante de la categoría, con buenos jugadores, pero a veces el fútbol tiene cosas que conspiran con el rendimiento".

El objetivo de llegar al Reducido

Agropecuario busca, al igual que Colón, tener una serie de resultados positivos que lo acerquen al Reducido. Para ello vendrán al Brigadier López a buscar los tres puntos.

"Tenemos con qué hacerlo. Pero la pelota no quiso entrar en varios partidos y, al mismo tiempo, nos convierten con poco. Es una combinación que nos ha costado caro", enfatizó.

En la parte final, soslayó que "no nos conviene pensar en cómo puede estar Colón o en el entorno. Calculo que saldrán a tomar la iniciativa, pero tenemos las armas para jugarle de igual a igual".