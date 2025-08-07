Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo venció a Vélez y es el único líder en la Zona B

San Lorenzo que sumaba dos empates en el Torneo Clausura y que venía de ser eliminado en Copa Argentina, superó 1-0 a Vélez y es líder en la Zona B

7 de agosto 2025 · 21:57hs
San Lorenzo superó a Vélez 1-0.

San Lorenzo superó a Vélez 1-0.

Tras el duro golpe de la eliminación en la Copa Argentina, San Lorenzo venció como local a Vélez por 1-0 y de esta manera alcanzó la cima de la Zona B del Torneo Clausura con ocho puntos y manteniendo el invicto.

El único gol del partido fue convertido a los 27 minutos del primer tiempo por el delantero Alexis Cuello, que empujó la pelota al gol tras una buena jugada del extremo Ezequiel Cerutti.

La primera llegada del partido fue para la visita, a los seis minutos, cuando el extremo Maher Carrizo quedó mano a mano por el costado derecho y puso un centro atrás que era empujado al gol por el delantero Braian Romero, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada del juvenil.

El “Ciclón” tuvo su primer acercamiento a los 17 minutos, cuando el volante Nicolás Tripichio presionó y ganó por derecha, para luego poner un centro que fue cabeceado por arriba del travesaño por Alexis Cuello.

A los 23 minutos, un centro desde la derecha fue bajado de cabeza por el mediocampista Manuel Insaurralde para Cuello, que controló de pecho y metió una chilena que pasó cerca del primer palo.

El único gol del partido llegó a los 27 minutos, con una pelota larga desde el fondo para el extremo Ezequiel Cerutti, que le ganó de cabeza al defensor Lisandro Magallán, desbordó y puso el centro atrás, empujado al gol por Alexis Cuello en el segundo palo.

Embed - Con GOL de CUELLO, SAN LORENZO VENCIÓ a VÉLEZ y SIGUE ARRIBA | #SanLorenzo 1-0 #Velez | Resumen

Cuatro minutos después, un nuevo centro de Cerutti, esta vez al primer palo, le llegó al delantero Matías Reali, quien anticipó y definió con el borde externo del pie izquierdo, con un tiro que se fue desviado por poco.

Comenzado el complemento, San Lorenzo siguió teniendo las ocasiones más claras. En cinco minutos, el defensor Jhohan Romaña metió un cabezazo desde la puerta del área grande, que salió bombeado y fue desviado por el arquero Tomás Marchiori, sobre su poste izquierdo.

Dos minutos más tarde, Tripichio volvió a avanzar por derecha y buscó un remate bajo y cruzado, que se fue apenas desviado. El local volvió a tener una jugada de peligro a los 25 minutos, cuando el lateral Fabricio López recibió por el costado derecho y sacó un remate potente de zurda al primer palo, desviado al córner por Marchiori.

La última llegada de la noche fue del “Fortín” con un desborde por derecha y centro del lateral Jano Gordon que fue cabeceado por el delantero juvenil Dilan Godoy, cuyo disparo se fue a centímetros del poste derecho del arquero Orlando Gill.

San Lorenzo Vélez líder
