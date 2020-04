Orlando Medina: "Mi hermano era muy creativo y todo lo que pensó lo ejecutó"

Orlando Medina junto a su hermano Gisleno Medina fueron artífices del histórico Ascenso de Colón a Primera División en diciembre de 1965. Ambos formaron parte de aquel equipo que logró el campeonato y que llevó al Sabalero a la máxima categoría del fútbol argentino.

En el caso de Orlando, siempre estuvo vinculado a Colón, ya que no solo fue jugador durante algunos años, sino también fue entrenador del elenco rojinegro. De hecho estuvo en el banco en el triunfo del Sabalero ante Independiente por 1-0 el 3 de diciembre de 1997 que le permitió a Colón clasificar por primera vez a la Copa Libertadores.

Este martes, luego de conocerse el fallecimiento de su hermano, en diálogo con Radio Sol 91.5, Orlando recordó a su hermano Gisleno "Estábamos en contacto con toda la familia, me habló mi sobrina más chica que está en Canadá, mi cuñada está en Cuaernavaca y mi otra sobrina en el Df. Y además tenemos parientes en Uruguay, pero la hija más chica de Gisleno fue la que me llamó esta madrugada para darme la noticia", contó.

A la hora de contar cómo se dio la llegada de los hermanos a Colón detalló: "Mi hermano viene en el año 1964 a Colón a probarse y juega siete u ocho partidos. Ahí le dice a Ítalo Gimenez (presidente de Colón) "traiga a mi hermano. Ítalo me había visto jugar en Uruguay, pero sabía que era chiquito (18 años). Pero de tanto insistirle llegaron a un arreglo".

"Mi hermano me pagaba el pasaje y Colón la estadía que era por tres o cuatro dias. Y recuerdo que un 23 de diciembre de 1964 hice la prueba contra Boca Juniors. Pero nos volvimos a Uruguay porque era la Navidad, ese fue el primer contacto con Colón y al año siguiente me fueron a buscar a mí pero no vino mi hermano.Y entonces Gisleno le hablaba por teléfono a Luis Tremonti y le decía "Gringo cuida a mi hermano". Mi hermano siempre me cuido mucho, era un gran jugador", expresó.

En otro tramo de la charla dijo "Fue una persona muy creativa y todo lo que pensó lo ejecutó. Desde muy chico hizo un equipo de fútbol, de ese equipo salimos cuatro profesionales, uno de ellos campeón del Mundo como Víctor Espárrago, un tal Ibañez que jugó en Newell's y después mi hermano y yo".

Consultado respecto a si su hermano fue el creador de la Marcha Sabalera respondió: "Ante el gran momento futbolístico de Colón que era todo alegría, él impone la marcha de Colón y nosotros empezamos a cantarla. La gente que tenga el disco, se acordará que esa marcha está cantada por los jugadores que fuimos a la radio a grabar el disco. La marcha entró en los corazones de todos".