¿Qué dijo Vignatti de la continuidad de Lavallén?

Con la final perdida de la Copa Sudamericana, todos los sueños de Colón se fueron cayendo a pedazos y la dura realidad lo encontró peleando por no descender, con un técnico resistido y un final de año que trae más sombras que luces.

José Vignatti, en este presente poco feliz, salió a dejar su impresión en una entrevista que le concedió al programa Dale Dale Deportivo (FM 91.1) y en el inicio, cuando debió referirse a la continuidad del actual técnico, no dudó en expresar que "habría que preguntarle al Director Deportivo, para eso está. El tema es que se habla, pasa el tiempo y hay cosas que no cambiaron. Si contratamos a un Director Deportivo es para que analice todo".

Y más adelante, afirmó: "No podemos adelantarnos e ir a la par de otras expectativas, de opiniones del periodismo, o de mucha gente. Tenemos que ir en otra dirección, hay dos partidos para jugar, lo más importante en el mundo Colón son los 6 puntos que se juegan".

Cuando le volvieron a insistir sobre Lavallén, el titular sabalero dijo que "no tengo ninguna noticia en contrario, cuantas veces pasaron situaciones similares y quedaron en conversaciones, lo importante son estos dos partidos. No pensamos en otra cosa que estos encuentros".

Vignatti acotó que "no tengo la bola de cristal y voy a hacer un recordatorio. Se dio una situación así cuando era Domínguez el técnico. Se habla, se habla y a lo mejor la realidad esté cerca o lejos. No es que trato de eludir, las expectativas mías están en estos 6 puntos".

En otro tramo de la charla rememoró lo vivido en Paranguay, al apuntar que "no hay que soslayar la situación que teníamos y era histórica. Colón dejó sentado un mojón impresionante ante la sociedad, la prensa de Buenos Aires, el exterior, después de esa fecha histórica se habló de lo mismo, no fue en vano hacer el sacrificio y apuntar a la Sudamericana. Si bien no se ganó, hay muchos que quieren jugar, pierden en el primer partido, llegar a una final sudamericana y con ese marco no hay que dejarlo de lado".

El presidente de Colón también recalcó que "la pretemporada está organizada en Salta en la fecha prevista, se organizó con Ferraro. En fútbol hoy miramos todo de una manera y de acuerdo a los resultados lo miramos de otra. Hay que jugar estos dos partidos con los dientes apretados".

Al momento de opinar sobre la continuidad de Luis Rodríguez, el máximo dirigente sabalero afirmó: "Es súper importante para el equipo, pero no se hablo del tema. Lo tomamos como cuestiones periodísticas, hasta ahora ningún jugador de Colón dijo querer irse. Yo también puedo tomar una decisión, pero son declaraciones del momento. Todos los jugadores tienen el mismo objetivo: ganar estos dos partidos".

En el tramo final también hizo mención al reclamo presentado en Conmebol por la irregularidad cometida por Independiente del Valle. En este sentido enfatizó: "Si no tenemos respuesta de Conmebol la semana que viene iremos para otro lado. Hay una anomalía completa, vamos a presentar todo para seguir adelante con este tema. Es una obligación como conductor, no crear falsas expectativas. No soy abogado, protestamos mala inclusión de un jugador, está comprobado. De ahí a otras instancias las interpretaciones son distintas".

Antes de su despedida realzó el momento institucional al expresar que "cremos haber superado el récord de socios de Colón, porque hay buenos colonistas, segundo porque somos muchos, tercero porque lo vivido en Paraguay fue un gran aliciente. La Comisión Directiva no acompañó la inflación y respetó la cuota societaria, de todas partes se están haciendo socios, superamos por suerte los 25.000 en estos últimos días".