Colón atraviesa un momento soñado, inimaginable cuando arrancó la temporada y el equipo había caído en un pozo en la Superliga, producto del cual parecía que la suerte de Pablo Lavallén como entrenador estaba echada.

Sin embargo, el DT tuvo la virtud de haber encontrado un equipo y de potenciar a la mayoría de los jugadores del plantel, que cerraron un mes de septiembre histórico, con las victorias ante San Lorenzo y Argentinos por Superliga, con el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina y sobre todo con la clasificación a la final de la Sudamericana.

Ahora se viene otro importante desafío como será visitar a Unión, en el estadio 15 de Abril, en el Clásico Santafesino que se desarrollará el próximo domingo desde las 15.30, en el marco de la 9ª fecha del certamen.

Y a pocas horas del cotejo más esperado por la ciudad y luego de haber pisado fuerte en las tres competencias que disputó Colón, José Vignatti habló con Radio EME (FM 96.3) y cuando fue consultado sobre la relevancia del derby santafesino del próximo domingo, reveló: "Los clásicos son todos importantes pero para nosotros en estas circunstancias no es el partido más importante que tenemos en la mira. Lo palparán en la calle que la gente de Colón habla de otra cosa (por la final de la Sudamericana) y que del clásico nadie habla, algo absolutamente inusual, pero justificado al fin".

Luego se lo consultó por la disponibilidad de hinchas que tendrá Colón en La Olla de Cerro Porteño de Paraguay para el partido ante Independiente del Valle y manifestó: "Hay una serie de circunstancias que se irán dando, hay que tener paciencia. La primera etapa fueron las 10.000 que se agotaron, luego iniciamos gestiones para tener más lugar y en las últimas horas nos confirmaron que habría 6.000 más en la otra cabecera (sur). Nos preguntan pero es cuestión de paciencia porque está colapsada la página, no hay que darse por vencidos ya que hay varias entradas vendidas en Brasil que se están devolviendo, de parte de Mineiro y Corinthians. Haremos todo los posible desde la dirigencia y en las próximas horas viajará un dirigente (Horacio Darrás) que estará unos días en Asunción para obtener para los colonistas hasta la última entrada que se pueda".

En cuanto a si imaginó que el equipo llegue tan lejos en la Sudamericana, analizó: "El fútbol tiene estas cosas por eso es tan lindo, soy un hincha más como todos los dirigentes. Siempre tenemos esa lucecita de esperanza, que hoy está encendida. Son pasos que la institución con la envergadura que tiene y con el lugar privilegiado que Colón tiene en el país se merece. Nadie nos regaló nada, se hizo todo en base a sacrificio y gestión, pero a veces se da y en otras ocasiones no".

"Trabajamos siempre con el objetivo de ser competitivos, de tratar de competir con los mejores, el fútbol es así, por eso es tan lindo. El trabajo tiene que estar apuntado en esa dirección", agregó el máximo directivo sabalero.

Más adelante se le preguntó por el número de hinchas que irán a Asunción, y sobre el record que tiene Racing de haber llevado 27.000 hinchas afuera del país para un partido internacional y destacó: "Colón superará ese número, no tengo dudas, en tanto y en cuanto se solucionen algunos temas organizativos. Ese número en aspirantes se está superando, pero con el correr de los días se abrirán ventanas y se irá llenando con hinchas de Colón. Hay que tener paciencia, sé que cuesta pero se está trabajando para eso".

Y reconoció: "Hay una cosa clara, el estadio estará a full, colmado en un 100% de acuerdo a la capacidad permitida. Eso es lo importante. Nosotros tenemos que esperar cómo se están vendiendo las entradas en el equipo que jugará ante nosotros (Independiente del Valle). Queremos que desde el primero y el último socio de Colón pueda estar y estamos trabajando para eso".

En cuanto a si gestionaron ante Conmebol para que Los Palmeras puedan estar presentes en La Olla, contestó: "No tengo conocimiento, estamos exclusivamente en la logística del equipo y en poder llevar a todos los socios, lo demás no corre por nuestra cuenta. Estamos trabajando el equipo como se debe, no sobre otro tema. Además, estamos negociando con la empresa de micros para sacarlos a precios módicos, algo que daremos a conocer en las próximas horas, para que los hinchas puedan tener esa comodidad. Desde la empresa nos dijeron que fletaron más de 100 colectivos cuando fue San Lorenzo en una oportunidad, y que esa flota estará a disposición de los hinchas de Colón".

Por último se lo consultó por si Luis Rodríguez ya está en el podio de ídolos junto a Esteban Fuertes y Gabriel González, a quienes trajo como presidente de Colón, y afirmó: "Es un patrimonio exclusivo del hincha, cada uno pone en su corazón a su ídolo. Nosotros tratamos de traer los mejores jugadores que podemos, el tema del ránking de popularidad lo hace el hincha".