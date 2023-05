CRAI metió otro triunfazo ante Estudiantes de Paraná en la autopista

Por la 11ª fecha del Top 9 del Regional, CRAI festejó ante CAE, y Santa Fe RC hizo lo propio con Old Resian en el hipódromo de Rosario

Así como el partido pasado, el Clásico en Sauce Viejo, lo perdió en la última jugada del encuentro, en esta ocasión fueron los Gitanos quienes lograron festejar con un try penal en tiempo cumplido.

CRAI metió otro triunfazo, el anterior había sido frente a Duendes en Rosario. En esta ocasión fue ante un muy duro rival, que defendió con uñas y dientes a lo largo de los ochenta minutos de juego. Las acciones fueron muy parejas y equilibradas, pero en el tramo final del encuentro estaban empatados en 21, hasta que llegó el try penal para el dueño de casa, que les permitió vencer de local al CAE.

image.png El conjunto santafesino sumó un triunfo muy importante, y sigue evolucionando en cuanto al juego.

En líneas generales los Gitanos jugaron un buen partido, mejoraron considerablemente en el scrum, sigue evolucionando en el line out, a ello le sumó un gran trabajo de la defensa, pero sigue cometiendo muchos penales. En la visita, lo mejor estuvo dado en el primer tiempo, en donde supo aprovechar las oportunidades que dispuso, con dos tries de Franco Rossetto, el integrante de Los Pumas Seven que fue una de las figuras en la tarde santafesina.

En el complemento, CRAI buscó adquirir el protagonismo, logró convertir un par de penales, y arrimarse 18 a 14 en el marcador. Con paciencia y sin desesperase, marcó un ensayo por intermedio del hooker Garibay, y pasar al frente 21 a 18. Pero el CAE no se quedó de bajos cruzados, una infracción en el scrum, le dejó al full back la posibilidad de empatar el tablero en 21. No había mucho tiempo para más, pero CRAI quería lograr una victoria y lo supo conseguir, ganando por 28 a 21.

En el Hipódromo ubicado en el Parque de la Independencia de Rosario, Santa Fe Rugby derrotó a Old Resian por 24 a 22, con el control del rosarino Carlos Poggi y tras haberse ido al descanso ganando por 18 a 0. En el Yarará, Gimnasia y Esgrima venció al Paraná Rowing Club por 34 a 22, mientras que el clásico rosarino jugado en Plaza Jewell, Duendes se impuso a Jockey Club por 27 a 21.

image.png Justo Ordano volvió a demostrar su importancia en el pack de fowards Gitano.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 34, Old Resian 38, Santa Fe Rugby 33, Estudiantes de Paraná 26, Duendes 24, Jockey Club de Rosario 20, Universitario de Rosario 15, Paraná Rowing 14 y CRAI 13. La próxima fecha será la 12ª y se jugará el 3 de junio con estos cruces: Estudiantes con Old Resian, Universitario con Rowing, Santa Fe Rugby con Jockey y Gimnasia con CRAI.

Más detalles del interuniones litoraleño

En la 11ª fecha de Segunda División, en Ibarlucea, Alma Juniors de Esperanza le ganó a Logaritmo 42 a 39, y Caranchos a Provincial por 39 a 7. Recordemos que el jueves CRAR venció a La Salle Jobson por 35 a 32, y Jockey de Venado Tuerto a Tilcara en Paraná 43 a 22. En la oportunidad quedó libre Universitario de Santa Fe.

Las posiciones quedaron así: CRAR y Caranchos 40; Jockey de Venado Tuerto 39, Alma Juniors de Esperanza 34, La Salle Jobson 25, Tilcara 23, Logaritmo 12, Provincial 5 y Universitario 0. La próxima fecha jugarán Universitario con Tilcara, Caranchos con Logaritmo, CRAR con Provincial y Jockey de Venado Tuerto con La Salle Jobson.

image.png Tomás Maiztegui con la pelota, es observado por el integrante de Los Pumas 7`, Franco Rossetto.

En Tercera División, por la fecha 9, en Santo Tomé, Cha Roga perdió con CUCU de Concepción del Uruguay 29 a 19, y Querandí cayó en el Solar del Sur ante Los Pampas de Rufino 44 a 20. En el norte bonaerense, Gimnasia de Pergamino derrotó a Regatas & Belgrano de San Nicolás 5. En la oportunidad quedó libre Brown de San Vicente.

Las posiciones quedaron así: Los Pampas 32, Brown de San Vicente 25, Cha Roga y Gimnasia de Pergamino 20, Regatas & Belgrano de San Nicolás 15, CUCU 11 y Querandí RC 6. La próxima fecha jugarán CUCU con Gimnasia, Los Pampas con Cha Roga, y Brown de San Vicente con Querandí.

Síntesis

CRAI 28- Estudiantes 21

CRAI: José Canuto, Facundo Garibay y Joaquín Lerche; José Dogliani y Mariano Torres; Tomás Schinner, Santiago Carreras y Justo Ordano; Nicolás Raffa y Agustín Gimenez; Iñaki Carreras, Ramiro Del Sastre, Lucas Ordano, Mateo Fauda y Franco Radin. Entrenador: Alejandro Capobianco. Luego ingresaron: Juan Cruz Fleitas, Alejandro Molinas, Martín Barceló, Enzo Abraham, Pablo Ferreyra, Tomás Mufarrege y Francisco Forgioni.

Estudiantes: Valentín Haiek, Exequiel Genzelis Gallinger y Francisco Florean; Agustín Bustos y Facundo Ferrer (c); Fernando Ugalde, Lisandro Uranga y Gustavo Boetsch; Tomás Maiztegui y Bruno Heit; Franco Rosetto, Mateo Santana, Jaco Bertello, Augusto Perrén y Gonzalo De Basily. Entrenador: Pedro Raiteri. Luego ingresaron: Román Martínez, Juan Martín Méndez, Matías Vidal, Augusto Senger, Franco Vartorelli y Santino Uranga.

Primer tiempo: 6´ penal Gonzalo De Basily, 18´ penal Agustín Giménez, 29´ try Franco Rossetto convertido por Gonzalo De Basily, 39´ try Franco Rossetto.

Parcial: CRAI 3- Estudiantes 15

Segundo tiempo: 6´ try Mateo Fauda, 13´ penal Gonzalo De Basily, 26´ penal Alejandro Molinas (h), 28´ penal Alejandro Molinas (h), 32´ try Facundo Garibay convertido por Molinas, 38´ penal Gonzalo De Basily, 40´ try penal (CRAI).

Referee: Fernando De Feo (Unión Santafesina).

Cancha: CRAI

Reserva: CRAI 27- Estudiantes 22