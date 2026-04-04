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Boca se lo llevó con oficio: victoria trabajada ante San Lorenzo

Boca venció 83-77 a San Lorenzo en un partido intenso y cambiante. Smith fue el máximo anotador de la visita, en un cierre que se definió en los últimos minutos.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 15:00hs
Boca se lo llevó con oficio: victoria trabajada ante San Lorenzo

Boca construyó una victoria importante frente a San Lorenzo por 83-77 en un encuentro que se definió en los detalles y que tuvo múltiples cambios de dominio. En un cierre apretado, el conjunto visitante mostró mayor claridad y eficacia para inclinar la balanza a su favor.

Un primer cuarto con control de Boca

El inicio fue intenso, con ambos equipos apostando a un ritmo alto. Boca logró sacar ventaja a partir del manejo de Lucas Faggiano y la presencia dominante de Francisco Caffaro en la pintura, generando problemas en la defensa azulgrana.

San Lorenzo respondió con Selem Safar y Facundo Rutenberg, que le dieron aire en ataque, pero no le alcanzó para sostener el ritmo. Con una defensa más firme en el cierre del parcial, Boca se llevó el primer segmento por 26-18.

El Ciclón reaccionó, pero Boca sostuvo la ventaja

En el segundo cuarto, el equipo de Sebastián Burtín cambió la cara. Presionó más arriba, encontró mejores tiros y, con Rutenberg como protagonista, logró achicar la diferencia hasta ponerse a un punto.

Sin embargo, cuando el partido parecía nivelarse, Boca volvió a imponer condiciones en los minutos finales del primer tiempo y se fue al descanso largo arriba 49-40.

Intercambio de golpes tras el entretiempo

El tercer cuarto mostró a un Boca decidido a quebrar el partido. Con el aporte ofensivo de Giorgetti y Smith, llegó a sacar una ventaja de 12 puntos que parecía darle tranquilidad.

Pero San Lorenzo volvió a responder. Con Augusto Alonso liderando, el equipo local recuperó intensidad y se metió nuevamente en partido, reduciendo la diferencia a dos puntos y dejando todo abierto para el cierre.

Definición con carácter

El último tramo fue el más emotivo. San Lorenzo ajustó en defensa, encontró mejores opciones en ataque y logró igualar el marcador. Incluso, llegó a pasar al frente por la mínima, encendiendo al público.

Sin embargo, en el momento decisivo, Boca mostró temple. Un triple clave de Giorgetti a falta de un minuto le devolvió la ventaja y, a partir de allí, manejó mejor las últimas posesiones para asegurar el triunfo.

En un partido de alto voltaje, Boca supo resistir los embates, encontrar respuestas en los momentos críticos y llevarse una victoria que tuvo tanto de juego como de carácter.

Boca San Lorenzo Liga Nacional
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