Santa Fe y la oportunidad energética: ven al biodiésel como alternativa ante la crisis en Medio Oriente

Empresarios del sector destacan que las plantas trabajan al 50% y podrían sustituir importaciones de gasoil

La escalada del conflicto en el Golfo Pérsico y las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz volvieron a poner en el centro del debate la matriz energética argentina. En este contexto, desde el sector de biocombustibles destacan que el país –y especialmente Santa Fe– tiene condiciones para sustituir importaciones y ganar protagonismo , aunque advierten que faltan definiciones políticas.

En diálogo con Mañana UNO , el presidente de la Cámara de Productores de Biocombustibles, Marcelo Kusznierz , explicó los alcances de las recientes medidas del Gobierno nacional y el impacto que podrían tener en la provincia.

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Más corte de bioetanol: qué cambia con la nueva resolución

Kusznierz se refirió a la Resolución 79, que habilita a las petroleras a aumentar de manera voluntaria el corte de bioetanol en las naftas de 12% a 15%.

“El cambio permite mejorar la mezcla sin limitaciones técnicas en esos niveles”, señaló. Sin embargo, aclaró que la decisión final depende de las empresas, ya que el mercado está desregulado.

En ese sentido, remarcó que Argentina aún está lejos de otros países de la región: “En Brasil el corte de bioetanol es de 30% obligatorio, lo que muestra el margen que tenemos para crecer”.

Biodiésel: capacidad ociosa y una oportunidad inmediata

En el caso del biodiesel, donde Santa Fe lidera la producción nacional, el panorama es aún más claro. El corte actual es de apenas 7,5%, aunque técnicamente podría alcanzar 20%.

“El biodiésel es más barato que importar gasoil y permitiría sustituir importaciones en un contexto donde la refinación local está al límite”, explicó Kusznierz.

Además, destacó que las plantas del sector trabajan hoy entre el 40% y 50% de su capacidad, lo que permitiría aumentar rápidamente la producción ante una mayor demanda.

La crisis en Medio Oriente podría empujar el precio del petróleo hasta los 150 dólares por barril, lo que incrementaría los costos de importación de combustibles. Ante ese escenario, el dirigente advirtió que el biodiésel aparece como una alternativa inmediata para sostener la logística del país: “No va a haber faltante si se utiliza biodiésel para camiones y maquinaria agrícola”.

Ley de biocombustibles: el reclamo que vuelve

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el reclamo por un marco normativo claro. Actualmente, el sector se rige por la Ley 27.640, que regula el mercado interno pero limita el crecimiento.

“El mundo se está cerrando y protegiendo sus mercados. Argentina, en cambio, sigue liberando. Necesitamos una política de Estado que garantice reglas claras y previsibilidad”, sostuvo.

Kusznierz también mencionó las dificultades para exportar, con barreras como el arancel antidumping de Estados Unidos y restricciones en Europa al biodiésel de soja.

Beneficios económicos y ambientales

Desde el sector destacan que ampliar el uso de biocombustibles tendría múltiples ventajas:

Ahorro de divisas , al sustituir importaciones de nafta y gasoil

, al sustituir importaciones de nafta y gasoil Mayor valor agregado a la producción agropecuaria

a la producción agropecuaria Impulso a las economías regionales

Reducción de hasta 70% en emisiones de gases de efecto invernadero

“Industrializar la ruralidad es clave. No solo mejora el precio del grano, sino que fortalece toda la cadena productiva”, explicó.

Santa Fe, protagonista con potencial sin explotar

Santa Fe concentra la mayor capacidad instalada del país en biocombustibles, con decenas de plantas y recursos humanos especializados. Sin embargo, la falta de una estrategia nacional limita su desarrollo. “La oportunidad está. Tenemos producción, plantas y tecnología. Lo que falta es una decisión política que acompañe”, concluyó Kusznierz.

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