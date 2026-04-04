Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Santa Fe y la oportunidad energética: ven al biodiésel como alternativa ante la crisis en Medio Oriente

Empresarios del sector destacan que las plantas trabajan al 50% y podrían sustituir importaciones de gasoil

4 de abril 2026 · 14:22hs
Crisis petrolera: Santa Fe puede duplicar la producción de biodiesel y abastecer al país

gentileza

Crisis petrolera: Santa Fe puede duplicar la producción de biodiesel y abastecer al país

La escalada del conflicto en el Golfo Pérsico y las tensiones en torno al Estrecho de Ormuz volvieron a poner en el centro del debate la matriz energética argentina. En este contexto, desde el sector de biocombustibles destacan que el país –y especialmente Santa Fe– tiene condiciones para sustituir importaciones y ganar protagonismo, aunque advierten que faltan definiciones políticas.

En diálogo con Mañana UNO, el presidente de la Cámara de Productores de Biocombustibles, Marcelo Kusznierz, explicó los alcances de las recientes medidas del Gobierno nacional y el impacto que podrían tener en la provincia.

Embed

Más corte de bioetanol: qué cambia con la nueva resolución

Kusznierz se refirió a la Resolución 79, que habilita a las petroleras a aumentar de manera voluntaria el corte de bioetanol en las naftas de 12% a 15%.

“El cambio permite mejorar la mezcla sin limitaciones técnicas en esos niveles”, señaló. Sin embargo, aclaró que la decisión final depende de las empresas, ya que el mercado está desregulado.

En ese sentido, remarcó que Argentina aún está lejos de otros países de la región: “En Brasil el corte de bioetanol es de 30% obligatorio, lo que muestra el margen que tenemos para crecer”.

Biodiésel: capacidad ociosa y una oportunidad inmediata

En el caso del biodiesel, donde Santa Fe lidera la producción nacional, el panorama es aún más claro. El corte actual es de apenas 7,5%, aunque técnicamente podría alcanzar 20%.

“El biodiésel es más barato que importar gasoil y permitiría sustituir importaciones en un contexto donde la refinación local está al límite”, explicó Kusznierz.

Además, destacó que las plantas del sector trabajan hoy entre el 40% y 50% de su capacidad, lo que permitiría aumentar rápidamente la producción ante una mayor demanda.

La crisis en Medio Oriente podría empujar el precio del petróleo hasta los 150 dólares por barril, lo que incrementaría los costos de importación de combustibles. Ante ese escenario, el dirigente advirtió que el biodiésel aparece como una alternativa inmediata para sostener la logística del país: “No va a haber faltante si se utiliza biodiésel para camiones y maquinaria agrícola”.

Ley de biocombustibles: el reclamo que vuelve

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el reclamo por un marco normativo claro. Actualmente, el sector se rige por la Ley 27.640, que regula el mercado interno pero limita el crecimiento.

“El mundo se está cerrando y protegiendo sus mercados. Argentina, en cambio, sigue liberando. Necesitamos una política de Estado que garantice reglas claras y previsibilidad”, sostuvo.

Kusznierz también mencionó las dificultades para exportar, con barreras como el arancel antidumping de Estados Unidos y restricciones en Europa al biodiésel de soja.

Beneficios económicos y ambientales

Desde el sector destacan que ampliar el uso de biocombustibles tendría múltiples ventajas:

  • Ahorro de divisas, al sustituir importaciones de nafta y gasoil
  • Mayor valor agregado a la producción agropecuaria
  • Impulso a las economías regionales
  • Reducción de hasta 70% en emisiones de gases de efecto invernadero

“Industrializar la ruralidad es clave. No solo mejora el precio del grano, sino que fortalece toda la cadena productiva”, explicó.

Santa Fe, protagonista con potencial sin explotar

Santa Fe concentra la mayor capacidad instalada del país en biocombustibles, con decenas de plantas y recursos humanos especializados. Sin embargo, la falta de una estrategia nacional limita su desarrollo. “La oportunidad está. Tenemos producción, plantas y tecnología. Lo que falta es una decisión política que acompañe”, concluyó Kusznierz.

• LEER MÁS: El Gobierno postergó el aumento del impuesto a los combustibles ante el impacto de la suba del petróleo

Santa Fe Producción Biodiésel
Noticias relacionadas
El mensaje de Pascuas de Mons. Sergio Alfredo Fenoy

Pascua: Monseñor Sergio Fenoy llamó a "trabajar por la paz" en Santa Fe

hay que salvar la indigencia: el pedido urgente ante el aumento del hambre en santa fe

"Hay que salvar la indigencia": el pedido urgente ante el aumento del hambre en Santa Fe

Niebla en el comienzo de la jornada en la ciudad de Santa Fe

Del calor al descenso térmico: el pronóstico para Santa Fe hasta el domingo

Combustibles de YPF

YPF frena subas por 45 días: cuánto cuesta hoy cargar combustible en Santa Fe

Lo último

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Último Momento
Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un regreso cuidado

San Cristóbal, a una semana de la tragedia: suspendieron las clases lunes y martes para organizar un "regreso cuidado"

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lautaro Martínez, clave en el triunfo de Inter ante Roma en el Calcio

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Lácteos Verónica: denuncian vaciamiento y exigen respuestas por los 700 trabajadores sin cobrar

Ovación
Del Sel insistió sobre Colón: Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión

Del Sel insistió sobre Colón: "Tiene que estar en Primera y debería copiar a Unión"

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón, con panorama listo también para la fecha 11 ante Godoy Cruz

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Colón no está solo arriba: Morón lo alcanzó, Racing (C) tropezó y vendrá a Santa Fe golpeado

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

Video: el alocado festejo del plantel de Colón tras la goleada ante San Miguel

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

River aplastó a Belgrano y es escolta en la zona B del Apertura

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Cardellino, una de las voces más interesantes del pop alternativo actual, regresa a Tribus

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná