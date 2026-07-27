Denuncian públicamente por violencia de género a un futbolista que tuvo su paso por Santa Fe

Se trata de Gonzalo Morales, autor del gol en el pasado triunfo de Barracas Central ante River. El club donde juega, se manifestó a través de un comunicado. Los detalles

El futbolista de Barracas Central (ex Unión de Santa Fe) , Gonzalo Morales , fue denunciado públicamente por violencia de género por su expareja, Karen, quien publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que aseguró haber sido víctima de agresiones físicas, psicológicas y verbales durante la relación.

La joven afirmó que la denuncia judicial ya fue presentada y explicó que decidió hacer pública su historia para alentar a otras mujeres a no permanecer en silencio frente a situaciones de violencia.

Las fotos que subió la denunciante a sus redes sociales gentileza

"Durante meses fui víctima de violencia física, psicológica y verbal por parte de quien fue mi pareja hasta ayer que convivíamos, Gonzalo Morales, futbolista de Barracas Central", escribió en su cuenta de Instagram.

Además, sostuvo que sufrió episodios en los que, según su relato, fue "agarrada del pelo", "ahorcada", golpeada "con piñas y patadas" y amenazada de muerte.

En la publicación también denunció que, durante la convivencia, el jugador presuntamente la dejaba encerrada en la vivienda mientras asistía a los entrenamientos "porque tenía miedo" de que ella se fuera.

Asimismo, aseguró que cuando intentó denunciarlo recibió amenazas por parte de familiares del futbolista. "Me decían que con plata se arregla todo, que nadie me iba a creer y que, si denunciaba, me iban a venir a buscar", expresó.

La joven señaló que el miedo fue el motivo por el que demoró en realizar la denuncia y sostuvo que decidió hablar porque "el silencio solo protege a quien ejerce la violencia, nunca a quien la sufre. Hoy elegí hablar. Y ya no tengo miedo de contar mi verdad", concluyó.

En un posteo, la expareja del deportista mostró imágenes de las lesiones que, según afirmó, sufrió durante la relación: un moretón en la rodilla izquierda y fotografías de su ojo derecho visiblemente morado.

La publicación también incluye capturas de conversaciones privadas con el delantero, en las que, según la denunciante, el jugador ignora sus reclamos por los hechos de violencia, además de un intercambio con la madre del futbolista, quien expresa que se "pone en su lugar y lo siente en el alma" en un mensaje fechado en mayo de este año.

El comunicado de Barracas Central

Tras la difusión pública de la denuncia, Barracas Central emitió un comunicado oficial en el que manifestó estar al tanto de la situación que involucra al futbolista.

"El Club Atlético Barracas Central informa que está al tanto de los hechos de público conocimiento que involucran al futbolista Gonzalo Morales.

La institución manifiesta su más enérgico rechazo a toda forma de violencia de género y reafirma su compromiso con el respeto, la igualdad, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.

Asimismo, el club se encuentra siguiendo de cerca la evolución de la situación y, una vez que se confirme la existencia de una denuncia formal y se tome conocimiento de las actuaciones correspondientes, se pondrá a derecho y adoptará las medidas institucionales que resulten pertinentes, colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario.

Barracas Central actuará con la responsabilidad, la prudencia y el compromiso que las circunstancias requieren, siempre en resguardo de los principios y valores que representa la institución."