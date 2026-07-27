La bronca de Lisandro Martínez por la campaña anti Argentina en el Mundial

El defensor, recibido como un héroe en Gualeguay, se tomó un tiempo para expresar su malestar contra quienes defenestraron e instalaron sospechas en torno a la Selección

Como un verdadero héroe fue recibido Lisandro Martínez en su Gualeguay natal. Además de agradecer las muestras de cariño y hacer un balance sobre el subcampeonato mundial, el defensor de la Selección salió al cruce por la campaña anti Argentina que se puso en marcha desde el debut con Argelia y tuvo su punto más alto tras la final con España.

Como en el campo de juego, Licha saltó con los tapones de punta contra quienes defenestraron e instalaron sospechas en torno al combinado nacional. No fueron solo críticas por el funcionamiento, sino comentarios punzantes y feroces, muchos de ellos malintencionados. “Tengo sentimientos mezclados, me da un poquito de bronca porque claramente no tienen de dónde generar ese odio”, aseguró.

Así como Argentina perdió con justicia el partido por el título, también hizo méritos de sobra para jugarlo: fase de grupos con puntaje perfecto y seis goles de Lionel Messi, triunfazos en el alargue ante Cabo Verde y Suiza, remontada épica ante Egipto y una victoria histórica frente a Inglaterra, que vio de cerca la bandera de “las Malvinas son argentinas”. Lisandro fue uno de los jugadores que la desplegó.

“También después veo cómo mis compañeros pelean adentro de la cancha, cómo la gente nos alienta y nos hace sentir locales, y nos hablan de que somos agrandados, de que somos esto… Capaz que habla un poco más de la gente que hace esas cosas que de nosotros. Siempre fuimos muy respetuosos con el rival”, dejó en claro, visiblemente molesto.

Respecto a todo lo que se fue conjeturando sobre el gran encuentro en Nueva Jersey, desde las peleas hasta el espaldazo en la premiación, el zaguero de Manchester United fue contundente: “Se decía después de la final que nosotros no habíamos reconocido a España y saludamos a todos los jugadores, al cuerpo técnico. Estuvimos ahí”.

Y siguió callando bocas y destacando a los hinchas que hicieron el aguante: “Después obviamente en la imagen que se ve que estamos dando la espalda es cuando nuestra gente nos estaba cantando. Fue una muestra de respeto hacia nuestra gente quedarnos ahí en el momento que teníamos que quedarnos”.