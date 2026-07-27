Sin sorpresas se puso en marcha el Torneo Oficial de damas

Banco Provincial, El Quillá, CRAI y La Salle Jobson tuvieron un auspicioso comienzo en el certamen oficial de damas de la ASH. En el asccenso, Argentino de San Carlos hizo 17 goles

En los diversos escenarios de la zona se pusieron en marcha los dos estamentos del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey. En el sector principal, Banco Provincial refrendó el buen presente, al conseguir un gran triunfo y goleada ante Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler, mientras que CRAI se quedó con el clásico al doblegar a Santa Fe Rugby por 2 a 0. En el certamen de ascenso, l a goleada de Argentino de San Carlos por 17 a 0 a El Quillá Blanco fue lo más destacado, aunque también se produjeron los triunfos de CRAI, Alma Juniors de Esperanza y Santa Fe RC B.

En la apertura del certamen, CRAI comenzó con una victoria su participación en la Zona Campeonato. En Sauce Viejo, las “gitanas” superaron 2-0 a Santa Fe RC gracias a los goles de Juana Soto Payva, de córner corto, y Victoria Etcheverry. Luego de un encuentro con pocas diferencias, el conjunto de Iván Díaz destrabó el marcador en el último cuarto.

Primero apareció Soto Payva desde un fijo y, poco después, Bertone selló el resultado para arrancar con el pie derecho. Dentro de una serie muy pareja con empates, la única victoria local llegó gracias a la Sub16.Las dirigidas por Martín Olivera se impusieron 2-1 con los tantos de Martina Monti. Para la visita, descontó Justina Saleme.

Banco no tardó en demostrar por qué es el campeón vigente. Las “kresteras” exhibieron toda su jerarquía para superar 9-0 a Colón de San Justo.La eficacia en los córners cortos volvió a ser una de sus principales armas, con cuatro conquistas por esa vía: dos de Ruth Fuchs y una de Valentina Suravsky y Rocío Caldiz.La visita también completó una jornada perfecta en las demás divisiones. En Reserva se destacó Valentina Ceconi con cinco goles, acompañada por los dos tantos de Milagros Petruzzo.

En Sub19 y Sub16, Guillermina Ceconi fue una de las figuras al marcar tres y dos conquistas, respectivamente. La Salle se impuso 3-1 sobre Universitario en Cabaña Leiva. El “colegial” marcó diferencias desde el comienzo gracias a los goles de Jose Salamano y Rocío Carlen. Antes del cierre del primer tiempo, Rocío Tolosa descontó para las «cuervas» y mantuvo el encuentro abierto. Sin embargo, Camila Fabbro anotó el tercer tanto de las “lasallanas” en el tercer parcial para sentenciar la victoria. Además, La Salle tuvo una jornada ideal con goleadas en todas las categorías.

Las Gitanas prevalecieron ante Santa Fe Rugby en el clásico de la fecha.

El duelo entre ambas líneas de El Quillá quedó en poder de la “Azul”.En el debut de Ariel Pérez Carli como entrenador, las “tiburonas” (con varias bajas: Colman, Lucca, Busilacchio, Neville) golpearon de entrada con los goles de Julia Ponzo y Delfina Cuscueta.La formación “Amarilla” fue de menor a mayor e intentó meterse nuevamente en partido. Su premio llegó en el tercer cuarto con el descuento de Mayra Nanezer, que acortó diferencias. Sin embargo, la “Azul” controló el trámite en el tramo final y selló la victoria por 4-1 con el tanto de Sol Alarcón y otro de Ponzo. Las vencedoras también ejercieron un dominio absoluto en el resto de los encuentros de la tira.

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En la Zona Ascenso, Alma Juniors fue el equipo que más buscó ante CRAR y, aunque le costó encontrar precisión en los metros finales, sostuvo la iniciativa hasta quebrar el partido en el complemento. Camila Soldavini abrió el marcador en el tercer cuarto, Jose Milano amplió la ventaja de penal en el último período y Leo Simoneit selló el 3-0 definitivo.

Argentino de San Carlos fue impiadoso de El Quillá Blanco al que goleó 17-0. Con cuatro goles cada una, Cecilia y Lorena Rodríguez lideraron la ofensiva del “decano”. A la vera de la autopista Santa Fe–Rosario, el primer cuarto fue determinante para CRAI Blanco, que golpeó por duplicado en ese pasaje y encaminó la victoria 2-1 sobre Unión.

Lucía y Milagros Cimadevilla fueron las autoras de los tantos de las “gitanas”, mientras que Abigail Montenegro descontó para la línea «rojiblanca» en los instantes finales del encuentro. Atlético Franck afrontó el estreno con caras conocidas que volvieron a ponerse la camiseta (Abril Rosatti, Virginia Rathge, Nicole Zimmermann y Lucía Trutali, sumados a la llegada de Jorgelina Simonutti), que igualmente no pudo quebrar la paridad ante Colón. La fecha se completará este domingo con el cruce de ambas líneas ”B“ y ”C“ de SFRC en Sauce Viejo.

Náutico El Quillá derrotó a la línea Amarilla y comenzó con el pie derecho el torneo.

-Resultados Zona Campeonato 1° fecha

El Quillá 4- El Quillá Amarillo 1

La Salle Jobson 3- Universitario 1

Santa Fe Rugby 0- CRAI 2

Colón de San Justo 0- Banco Provincial 9

-Posiciones: Banco Provincial, El Quillá, La Salle Jobson y CRAI 3; Universitario, Santa Fe RC, El Quillá Amarillo y Colón de San Justo 0.

-Próxima fecha: Colón de San Justo con CRAI, Universitario con Santa Fe Rugby, El Quillá Amarillo con La Salle Jobson y Banco Provincial con El Quillá.

-Resultados Zona Ascenso 1° fecha

Atlético Franck 0- Colón 0

Argentino de San Carlos 17- El Quillá Blanco 0

CRAR 0- Alma Juniors 3

CRAI 2- Unión 1

Santa Fe Rugby B 2- Santa Fe Rugby C 0

-Posiciones: Argentino de San Carlos, Alma Juniors de Esperanza, CRAI Blanco 3; Colón y Atlético Franck 1; Unión, Santa Fe RC C, CRaR y El Quillá Blanco 0.

-Próxima fecha: El Quillá Blanco con CRAI Blanco, Unión con Colón, Atlético Franck con Santa Fe RC B, Santa Fe RC C con CRAR de Rafaela y Alma Juniors con Argentino de San Carlos.