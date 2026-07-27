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La emotiva carta de Scaloni a una semana de la final del Mundial 2026: "Lo siento"

El director técnico de la Selección Argentina realizó un sentido posteo en sus redes sociales luego de abandonar su Pujato natal

27 de julio 2026 · 11:44hs
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Lionel Scaloni se expresó a través de sus redes sociales.

@Argentina

Lionel Scaloni se expresó a través de sus redes sociales.

A siete días de la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y luego de varios días de muestras de afecto constante que recibió en su Pujato natal, Lionel Scaloni publicó una emotiva carta en sus redes sociales. El entrenador eligió expresar sus sensaciones después de la derrota de la Selección Argentina frente a España y agradeció el respaldo que recibió en los últimos días.

La sentida carta de Lionel Scaloni

El director técnico de la Albiceleste, que puso en duda su renovación después de diciembre, dejó una frase que resumió el dolor por no haber alcanzado el objetivo máximo. "Lo siento por no haberles podido traer otra Copa", escribió en su cuenta de Instagram, en una publicación que rápidamente cosechó cientos de miles de reacciones y mensajes de apoyo.

En el texto, el santafesino describió el impacto emocional que atravesó tras el encuentro decisivo. "Se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad", expresó. Además, destacó la entrega del grupo y reveló que suele definir a sus futbolistas como "mis guerreros" en conversaciones con su esposa.

Uno de los pasajes más fuertes estuvo dirigido a quienes cuestionaron al seleccionado durante la competencia. "El aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE)", escribió en mayúsculas, un recurso que utilizó para remarcar el peso de esas críticas. Para el entrenador, esa capacidad de sobreponerse representa "el verdadero trofeo".

También hubo espacio para reconocer el trabajo de quienes forman parte del día a día del equipo. El DT agradeció a los jugadores, al cuerpo técnico y a todo el personal de la AFA, con una mención especial para quienes trabajan puertas adentro para brindar las mejores condiciones. El mensaje concluyó con otra frase que se viralizó: "Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

La publicación apareció poco después de su despedida de Pujato y volvió a instalar el interrogante sobre su continuidad. Aunque evitó referirse al tema, su vínculo con la Selección Argentina finaliza en diciembre y todavía no confirmó si seguirá en el cargo. De todos modos, desde la AFA mantienen la intención de ofrecerle una renovación hasta 2030, tal como habían conversado previamente.

Lionel Scaloni carta Mundial
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