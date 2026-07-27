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Medrán dirigió la práctica de Colón y la dirigencia se mantiene en silencio

Este lunes, Ezequiel Medrán condujo el entrenamiento de Colón. Si bien la dirigencia decidió que no siga, por ahora no se lo comunicaron de manera oficial

Ovación

Por Ovación

27 de julio 2026 · 11:14hs
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Ezequiel Medrán estuvo al frente de la práctica de Colón.

Prensa Colón

Ezequiel Medrán estuvo al frente de la práctica de Colón.

El domingo por la noche la dirigencia de Colón encabezada por su presidente José Alonso mantuvo una reunión, en la que decidió ponerle punto final al ciclo de Ezequiel Medrán como entrenador sabalero.

Medrán dirigió la práctica de Colón

Sin embargo, resta la confirmación oficial y en consecuencia, comunicarle de manera directa al entrenador que no seguirá dirigiendo al equipo.

Es por ello que este lunes, Ezequiel Medrán se hizo presente en el predio 4 de junio para encabezar el entrenamiento del plantel rojinegro, en el que estuvo el director deportivo Diego Colotto.

Está claro que eso no implica que Medrán dirija al equipo el sábado cuando Colón visite a Acassuso. Pero hasta tanto la dirigencia no anuncie la salida del entrenador, el DT continuará trabajando dado que tiene contrato.

LEER MÁS: Colón busca técnico: La dirigencia tomó la decisión de despedir a Medrán

Ahora habrá que resolver la cuestión económica, dado que si Colón decide interrumpir el vínculo, tendrá que ponerse de acuerdo con Medrán para consensuar su salida.

Si bien la decisión deportiva está tomada, queda lo más complejo que es resolver la salida, de un técnico que de ninguna manera piensa renunciar.

Así las cosas, habrá que ver cómo se va desarrollando la situación, pero lo que está claro es que Colón no puede perder tiempo, ya sea para confirmar la salida de Medrán o su continuidad.

Colón Medrán dirigencia
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