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La PDI allanó cuatro casas y detuvo a los acusados de balear a una mujer en barrio Coronel Dorrego

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó cuatro allanamientos en barrio Coronel Dorrego como parte de la investigación por el violento asalto en el que una mujer fue baleada. Los procedimientos se llevaron a cabo con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE)

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de julio 2026 · 10:55hs
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Allanamientos con detenidos por el robo a una mujer

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Allanamientos con detenidos por el robo a una mujer

Esta mañana de lunes, en las calles de barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe, se realizaron cuatro allanamientos vinculados a un violento robo ocurrido días atrás. Los procedimientos fueron ejecutados por pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), con la colaboración de oficiales del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).

Hasta el momento, se desconoce si hubo personas aprehendidas y si durante los operativos se produjo el secuestro de elementos probatorios de interés para la causa.

Investigación

Las actuaciones se enmarcan en el asalto sufrido por una mujer registrado el viernes por la mañana, cerca de las 10, en barrio Guadalupe. En esas circunstancias, la víctima recibió un disparo de arma de fuego en su pierna izquierda mientras los delincuentes le sustraían una motocicleta.

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron con las tareas de rigor para identificar a los responsables del violento episodio.

Atribución delictiva

Los investigadores informaron sobre el procedimiento a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez comunicó las actuaciones al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA ordenó la realización de distintas medidas investigativas, entre ellas la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos correspondientes, a cargo de los especialistas del área Científica de la PDI.

La causa quedó caratulada de manera provisoria como robo agravado por el uso de arma de fuego.

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PDI barrio Coronel Dorrego detenidos mujer baleada
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