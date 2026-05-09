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Tras el congelamiento de precios, YPF define este lunes si vuelven a aumentar los combustibles

La petrolera estatal analizará junto al resto de las empresas del sector qué ocurrirá con los precios en los surtidores una vez finalizado el esquema de contención aplicado durante 45 días. La suba internacional del petróleo mantiene la presión sobre el mercado local.

9 de mayo 2026 · 19:00hs
Tras el congelamiento de precios

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Tras el congelamiento de precios, YPF define este lunes si vuelven a aumentar los combustibles

Luego de mantener durante 45 días un esquema de contención para evitar nuevas subas en los surtidores, YPF definirá este lunes qué ocurrirá con los precios de los combustibles y si finalmente se aplicarán aumentos.

La decisión llega después del denominado “buffer” de precios, una herramienta implementada por la petrolera estatal para amortiguar el impacto de la escalada internacional del petróleo y evitar que esa suba se trasladara de manera inmediata a los consumidores.

A comienzos de abril, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había confirmado que la compañía no aplicaría incrementos por un período de 45 días, contados desde el 1° de abril.

Ese plazo finaliza el próximo 15 de mayo, por lo que ahora el foco está puesto en la reunión que mantendrán las petroleras para definir los próximos pasos.

Esto nos permitirá mantener aproximadamente estables los precios en el surtidor”, había explicado Marín al anunciar la medida.

Según detalló en ese momento, el objetivo era que YPF absorbiera temporalmente las variaciones internacionales del crudo sin trasladarlas al precio final de los combustibles.

La presión del petróleo internacional

El escenario energético internacional continúa marcado por la volatilidad derivada del conflicto en Medio Oriente.

Desde el inicio de las tensiones bélicas entre Estados Unidos e Irán, a fines de febrero, los combustibles acumularon un incremento cercano al 23%, impulsados principalmente por el aumento del valor del petróleo.

En ese contexto, tanto el Brent —referencia para Europa— como el WTI —referencia en Estados Unidos— llegaron a subir más del 50%.

Sin embargo, en las últimas semanas los precios internacionales mostraron una baja tras las señales de un posible acuerdo entre ambos países.

El barril de WTI retrocedió hasta los US$95, mientras que el Brent cayó a US$101, con descensos que oscilaron entre el 10% y el 12%.

Qué puede pasar con los surtidores

Pese a esa reciente baja, las cotizaciones internacionales continúan en niveles elevados, por lo que el mercado descuenta que tarde o temprano el impacto llegará a los surtidores.

Ahora, la discusión pasa por definir la magnitud de un eventual aumento y cómo se aplicará el ajuste acumulado durante el período de congelamiento.

La decisión que adopte YPF será clave, ya que históricamente funciona como referencia para el resto de las petroleras que operan en el país.

congelamiento combustibles YPF

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