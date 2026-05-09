Uno Santa Fe | Ovación | Deportivo Morón

Deportivo Morón no pudo con Los Andes y Colón festeja

Deportivo Morón apenas logró empatar como local con Los Andes y si Colón le gana a All Boys sumará los mismos puntos

Ovación

Por Ovación

9 de mayo 2026 · 18:32hs
Deportivo Morón empató 0-0 con Los Andes.

Deportivo Morón empató 0-0 con Los Andes.

Deportivo Morón no pasó del empate ante Los Andes. Fue 0 a 0 en el Francisco Urbano, en un resultado que terminó festejando Colón. Con este empate, el Gallo suma 22 puntos y continúa puntero en la Zona A, pero si el Sabalero le gana a All Boys lo alcanzará respecto al puntaje.

Deportivo Morón no pudo con Los Andes

Si bien tuvo la iniciativa, al equipo de Walter Otta se le complicó en demasía llevarse por delante al rival, que le enmaraño el juego y logró sacarle ritmo. Morón tiene un estilo vertical, pero necesita elaboración para poder generar peligro. Encima tácticamente se enfrentaron dos entrenadores con impronta similar.

En la primera mitad prácticamente no se agredieron. Hubo algunas llegadas esporádicas sin riesgo. Al local le sobraron méritos para ponerse en ventaja, pero le faltó potencia ofensiva para ser certero en el área. La visita prácticamente no atacó y las pocas veces que lo hizo no generó nada. Llamó la atención incluso una rara salida de Julio Salvá hasta el punto del penal, con empellón incluido a Asenjo. A más de un hincha del ‘Gallo’ se le pusieron los pelos de punta.

Los dos equipos salieron con otra actitud para el complemento. En los minutos iniciales el local pareció que se iba rumbo a convertir, pero en un abrir y cerrar de ojos la bocha cambió y el conjunto de Lomas de Zamora empezó a tomar control del balón de la mano de Villarreal, que fue una incógnita para Morón: por momentos no lo podían parar.

De vuelta: esa superioridad parcial no se tradujo en acciones de peligro. Los cambios, el viento y el frío hizo que las intenciones superaran a la realidad. El arco iris del horizonte le dibujó una sonrisa a la tarde en la que ni siquiera hubo jugadas polémicas para cuestionar.

El Gallo conservó su invicto de local y la visita sigue sin perder fuera de casa. Poco para destacar en cuando a jugadas: un punto para cada uno que le permite a Morón seguir bien arriba y a Los Andes seguir prendido.

Deportivo Morón Los Andes Colón
Noticias relacionadas
faustino oro hizo historia y se convirtio en gran maestro de ajedrez

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Belgrano venció a Talleres 1-0 y avanzó a cuartos de final.

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Lautaro Martínez marcó un gol en el triunfo de Inter.

Con gol y asistencia de Lautaro Martínez, Inter goleó a la Lazio

Lionel Messi marcó un gol y dio dos asistencias en el triunfo de Inter Miami.

Show de Messi en Canadá: gol y dos asistencias en el triunfo de Inter Miami

Lo último

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Último Momento
Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Tras el congelamiento de precios, YPF define este lunes si vuelven a aumentar los combustibles

Tras el congelamiento de precios, YPF define este lunes si vuelven a aumentar los combustibles

Con gol y asistencia de Lautaro Martínez, Inter goleó a la Lazio

Con gol y asistencia de Lautaro Martínez, Inter goleó a la Lazio

Ovación
Unión dejó escapar dos veces la victoria ante Independiente en La Tatenguita

Unión dejó escapar dos veces la victoria ante Independiente en La Tatenguita

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Deportivo Morón no pudo con Los Andes y Colón festeja

Deportivo Morón no pudo con Los Andes y Colón festeja

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe