Deportivo Morón no pudo con Los Andes y Colón festeja

Deportivo Morón no pasó del empate ante Los Andes. Fue 0 a 0 en el Francisco Urbano, en un resultado que terminó festejando Colón . Con este empate, el Gallo suma 22 puntos y continúa puntero en la Zona A, pero si el Sabalero le gana a All Boys lo alcanzará respecto al puntaje.

Si bien tuvo la iniciativa, al equipo de Walter Otta se le complicó en demasía llevarse por delante al rival, que le enmaraño el juego y logró sacarle ritmo. Morón tiene un estilo vertical, pero necesita elaboración para poder generar peligro. Encima tácticamente se enfrentaron dos entrenadores con impronta similar.

En la primera mitad prácticamente no se agredieron. Hubo algunas llegadas esporádicas sin riesgo. Al local le sobraron méritos para ponerse en ventaja, pero le faltó potencia ofensiva para ser certero en el área. La visita prácticamente no atacó y las pocas veces que lo hizo no generó nada. Llamó la atención incluso una rara salida de Julio Salvá hasta el punto del penal, con empellón incluido a Asenjo. A más de un hincha del ‘Gallo’ se le pusieron los pelos de punta.

Los dos equipos salieron con otra actitud para el complemento. En los minutos iniciales el local pareció que se iba rumbo a convertir, pero en un abrir y cerrar de ojos la bocha cambió y el conjunto de Lomas de Zamora empezó a tomar control del balón de la mano de Villarreal, que fue una incógnita para Morón: por momentos no lo podían parar.

De vuelta: esa superioridad parcial no se tradujo en acciones de peligro. Los cambios, el viento y el frío hizo que las intenciones superaran a la realidad. El arco iris del horizonte le dibujó una sonrisa a la tarde en la que ni siquiera hubo jugadas polémicas para cuestionar.

El Gallo conservó su invicto de local y la visita sigue sin perder fuera de casa. Poco para destacar en cuando a jugadas: un punto para cada uno que le permite a Morón seguir bien arriba y a Los Andes seguir prendido.