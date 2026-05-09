Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

El prodigio argentino, de 12 años, alcanzó la máxima categoría del ajedrez mundial y quedó como el segundo Gran Maestro más joven de la historia.

El ajedrecista argentino Faustino Oro volvió a hacer historia al asegurarse el título de Gran Maestro, la máxima distinción otorgada por la Federación Internacional de Ajedrez, y se transformó en un hito para el deporte nacional.

Con apenas 12 años, 6 meses y 26 días , el joven nacido en la Ciudad de Buenos Aires consiguió la tercera norma necesaria en el Festival Internacional de Cerdeña , en Italia, donde llegó invicto a la definición del certamen.

Oro alcanzó este logro después de vencer al polaco Bartlomiej Niedbala y, horas más tarde, quedar emparejado para la última ronda con el ruso Ian Nepomniachtchi, uno de los mejores jugadores del torneo, situación que le permitió garantizar matemáticamente la norma que le faltaba.

El gran logro de Faustino Oro en la historia del ajedrez

De esta manera, el argentino quedó como el segundo Gran Maestro más joven de la historia del ajedrez mundial, solo por detrás del estadounidense Abhimanyu Mishra, quien ostenta el récord absoluto desde 2021.

El logro confirma la proyección internacional de Oro, quien ya había marcado récords de precocidad en el ajedrez y en 2024 se había convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia.

La consagración representa un hecho sin precedentes para el ajedrez argentino, que suma a uno de los talentos más prometedores del circuito mundial y consolida a Oro como una de las grandes apariciones deportivas del país en los últimos años.