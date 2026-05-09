Show de Messi en Canadá: gol y dos asistencias en el triunfo de Inter Miami

Lionel Messi brilló en la victoria de las Garzas por 4-2 ante Toronto y se convirtió en el futbolista que más rápido alcanzó las 100 contribuciones de gol en la MLS

Lionel Messi fue la gran figura de la jornada en el triunfo de Inter Miami por 4-2 ante Toronto FC en Canadá, por la fecha 12 de la temporada regular de la Major League Soccer (MLS). El rosarino, que se prepara para disputar el Mundial con la Selección Argentina, estuvo imparable: marcó un gol y brindó dos asistencias para conseguir un nuevo récord.

Con esta actuación, La Pulga alcanzó las 100 contribuciones de gol (ya sea tantos convertidos o pases de gol) en el fútbol estadounidense desde su llegada a mediados de 2023. Así, el capitán de la Selección Argentina se convirtió en el futbolista que más rápido alcanzó estos registros.

El ex futbolista del Barcelona registra 59 goles y 41 asistencias en 64 partidos. Con estos números, superó el récord del italiano Sebastian Giovinco, que lo había conseguido en 95 partidos, es decir, 31 presentaciones más que Messi, cuando en 2015 arribó a la MLS para jugar en Toronto.

Esta tarde en Canadá, el argentino participó en el segundo y tercer gol del conjunto dirigido por Guillermo Hoyos de manera directa. Primero, desde afuera del área y contra la banda derecha le metió un pase al uruguayo Luis Suárez, que solo tuvo que empujarla de zurda contra el palo derecho del arquero. Luego, combinó con el español Sergio Reguillón, quien anotó su primer tanto en la liga.

Embed - MESSI SE DESMARCÓ, DEFINIÓ PERFECTO Y METIÓ SU GOL 907 | Toronto 2-4 I. Miami | RESUMEN

Pero sus dos aportes no fueron lo único en el encuentro: cuando el partido seguía 3-0 para las Garzas, Messi combinó con Rodrigo De Paul, que estaba abierto por la banda derecha y envió un centro al punto penal para que el rosarino la empujara con la zurda contra el palo derecho del arquero Luka Gavran.

Por otro lado, Messi ya cosecha 907 goles en su carrera con el que convirtió hoy y sigue en gran forma esta temporada: tiene diez goles en 13 partidos: 9 los hizo en 11 partidos en la liga, mientras que el restante lo anotó en la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que lleva dos partidos.