Con gol y asistencia de Lautaro Martínez, Inter goleó a la Lazio

El delantero argentino Lautaro Martínez fue figura en el campeón de la Serie A que goleó como visitante a Lazio por 3-0

Inter, campeón de la Serie A la fecha pasada, visitó a Lazio en el Stadio Olimpico por la jornada 36 del torneo y ganó 3 a 0 con gol y asistencia de Lautaro Martínez, quien volvió a ser titular luego de una lesión en el soleo que lo obligó a ausentarse dos semanas. Con 17 tantos, y pese a haberse perdido varios compromisos, el argentino es el máximo goleador de la competencia.

Apenas con cinco minutos en el reloj de juego, el neroazzurro se puso en ventaja con un gol de volea del Toro, que aprovechó la distracción de la defensa local tras un lateral y tuvo su primer gran aporte de la tarde.

A los 39 minutos, otra vez apareció el capitán del vigente campeón y finalista de la Copa Italia, que definirán justamente ante Lazio este miércoles, para hacer una pared adentro del área y descargar hacia el croata Petar Sucic que definió abriendo el pie izquierdo. El último tanto lo convirtió el armenio Henrikh Mkhitaryan a falta de un cuarto de hora para el final.

Embed - GOL Y ASISTENCIA DE LAUTARO PARA GOLEADA DEL CAMPEÓN ANTE LAZIO | Lazio 0-3 Inter | RESUMEN

A casi un mes de la Copa del Mundo 2026, el surgido de las inferiores de Racing está jugando a un gran nivel, pese a las lesiones en el isquiotibial y en el sóleo que lo mantuvieron apartado de las canchas durante poco más de un mes. Con sus 17 gritos y seis asistencias igualó a Federico Di Marco como el líder en contribuciones de la temporada.

Por otro lado, pese a haber caído contra Bodo Glimt por los dieciseisavos de final de la Champions League, el equipo de Milán ya consiguió quedarse con el torneo doméstico y el miércoles podría hacer lo mismo con la Copa Italia para cerrar una temporada más que positiva.