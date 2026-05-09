Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Belgrano venció a Talleres 1-0 y de esta manera avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura en donde enfrentará al ganador del partido entre Unión e Independiente Rivadavia

Tras un final caliente, Belgrano venció 1-0 a Talleres y se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Torneo Apertura. En el comienzo del complemento, precisamente a los tres minutos, Francisco González Metilli aprovechó una asistencia de taco sensacional de Lucas Passerini y marcó el único tanto del encuentro.

En los últimos minutos, a pesar de que venía siendo un clásico tranquilo, todo se desmadró: tanto Guido Herrera - debió ocupar el arco Ulises Ortegoza - como Passerini vieron la tarjeta roja, tras una trifulca entre ambos equipos. Anteriormente, a falta de doce minutos para el final, Alexandro Maidana también fue expulsado, por una infracción ante el goleador de la tarde.

El Pirata, con este triunfo, logró cortar una extensa racha sin ganar el clásico cordobés en Primera División: 24 años pasaron, de aquel 1-0 en el Clausura 2001, para volver a derrotar a su eterno rival. La más reciente, aunque en un partido amistoso, había sido en julio de 2018 en la Copa Córdoba.

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Con este resultado, el Pirata se medirá ante el ganador de Independiente Rivadavia de Mendoza o Unión a jugarse este sábado a las 21.30. El conjunto de Carlos Tevez, por su lado, culminó su participación en el certamen nacional, tras haber finalizado en el cuarto lugar de la fase regular.