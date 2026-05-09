Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Belgrano venció a Talleres 1-0 y de esta manera avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura en donde enfrentará al ganador del partido entre Unión e Independiente Rivadavia

9 de mayo 2026 · 19:05hs
Belgrano venció a Talleres 1-0 y avanzó a cuartos de final.

Belgrano venció a Talleres 1-0 y avanzó a cuartos de final.

Tras un final caliente, Belgrano venció 1-0 a Talleres y se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Torneo Apertura. En el comienzo del complemento, precisamente a los tres minutos, Francisco González Metilli aprovechó una asistencia de taco sensacional de Lucas Passerini y marcó el único tanto del encuentro.

Belgrano se metió en cuartos de final

En los últimos minutos, a pesar de que venía siendo un clásico tranquilo, todo se desmadró: tanto Guido Herrera - debió ocupar el arco Ulises Ortegoza - como Passerini vieron la tarjeta roja, tras una trifulca entre ambos equipos. Anteriormente, a falta de doce minutos para el final, Alexandro Maidana también fue expulsado, por una infracción ante el goleador de la tarde.

El Pirata, con este triunfo, logró cortar una extensa racha sin ganar el clásico cordobés en Primera División: 24 años pasaron, de aquel 1-0 en el Clausura 2001, para volver a derrotar a su eterno rival. La más reciente, aunque en un partido amistoso, había sido en julio de 2018 en la Copa Córdoba.

Embed - EL PIRATA SE QUEDÓ CON UN CLÁSICO CALIENTE Y ELIMINÓ A LA T | Talleres 0-1 Belgrano | RESUMEN

Con este resultado, el Pirata se medirá ante el ganador de Independiente Rivadavia de Mendoza o Unión a jugarse este sábado a las 21.30. El conjunto de Carlos Tevez, por su lado, culminó su participación en el certamen nacional, tras haber finalizado en el cuarto lugar de la fase regular.

Belgrano Talleres Clásico
Noticias relacionadas
Tres futbolistas de Unión recibieron sanciones por los incidentes en el partido contra Belgrano.

Suspendieron a tres jugadoras de Unión por los incidentes en el partido con Belgrano

Sportivo Guadalupe goleó a Cosmos y se metió nuevamente en el lote de punta.

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

faustino oro hizo historia y se convirtio en gran maestro de ajedrez

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Lautaro Martínez marcó un gol en el triunfo de Inter.

Con gol y asistencia de Lautaro Martínez, Inter goleó a la Lazio

Lo último

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Último Momento
Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Faustino Oro hizo historia y se convirtió en Gran Maestro de ajedrez

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Tras el congelamiento de precios, YPF define este lunes si vuelven a aumentar los combustibles

Tras el congelamiento de precios, YPF define este lunes si vuelven a aumentar los combustibles

Con gol y asistencia de Lautaro Martínez, Inter goleó a la Lazio

Con gol y asistencia de Lautaro Martínez, Inter goleó a la Lazio

Ovación
Unión dejó escapar dos veces la victoria ante Independiente en La Tatenguita

Unión dejó escapar dos veces la victoria ante Independiente en La Tatenguita

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Deportivo Maipú reconoció el interés de Colón por Marcelo Eggel

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Siguió la disputa de la fecha 8 del Apertura José Luis Burtovoy

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y espera por Unión o Independiente Rivadavia

Deportivo Morón no pudo con Los Andes y Colón festeja

Deportivo Morón no pudo con Los Andes y Colón festeja

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe