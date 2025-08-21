Uno Santa Fe | tasas

Vuelan las tasas de plazos fijos: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual

La suba de tasas se da en un contexto de menor liquidez y fuerte apretón monetario desde el Banco Central

21 de agosto 2025 · 09:04hs
Las tasas subieron y hacen atractivo el poner los ahorros en plazos fijos

Las tasas de plazos fijos volvieron a subir este martes ante un contexto marcado por la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen hasta un 55% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la volatilidad de las tasas de las cauciones bursátiles y Lecaps.

Banco Central

De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 38 % y 55 %, según la entidad.

Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5 %, es decir, más del doble que el IPC.

En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.

Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo frente a la inflación, aunque los analistas advierten que el ajuste de tasas forma parte de un escenario de alta volatilidad monetaria y financiera.

Plazos fijos: qué tasa paga cada banco, este martes 19 de agosto de 2025

  • Banco CMF 55 % TNA
  • Bancor 48,5 %
  • Banco Hipotecario 48,5 % (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5 %)
  • Cuenta DNI 48 %
  • Banco Galicia 47 %
  • Banco Macro 46 % (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)
  • Reba 46 %
  • Banco de Tierra del Fuego 46 %
  • Banco Voii 46 %
  • BBVA 45,5 %
  • Banco Mariva 45 %
  • Banco Bica 45 %
  • Ualá 45 %
  • Banco Meridian 45 %
  • Banco Credicoop 44 %
  • Banco Nación 44 %
  • Banco de Corrientes 44 %
  • Banco del Sol 44 %
  • Crédito Regional Compañía Financiera 44 %
  • Banco Provincia 43 %
  • Santander 38 %
  • Banco Julio 38 %
  • Banco del Chubut 38 %
  • Banco Dino 38 %
  • Banco Comafi 43 %
  • ICBC 42,85 %
  • Bibank 42 %
  • Banco Santa Fe 40 %
  • Banco Santa Cruz 40 %
  • Banco Entre Ríos 40 %
  • Banco San Juan 40 %
