Las tasas de plazos fijos volvieron a subir este martes ante un contexto marcado por la menor liquidez en la economía y algunos bancos ya ofrecen hasta un 55% anual a 30 días. El movimiento se da en un contexto de torniquete monetario y en paralelo con la volatilidad de las tasas de las cauciones bursátiles y Lecaps.
Vuelan las tasas de plazos fijos: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual
La suba de tasas se da en un contexto de menor liquidez y fuerte apretón monetario desde el Banco Central
De acuerdo al comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para colocaciones a 30 días oscila entre 38 % y 55 %, según la entidad.
Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos se consolidan como una opción rentable en términos reales: la Tasa Efectiva Mensual (TEM) trepa a un máximo de 4,5 %, es decir, más del doble que el IPC.
En cuanto a los plazos y montos mínimos, cada banco establece sus propias condiciones, aunque la mayoría mantiene el esquema estándar de 30 días. La tasa ofrecida puede variar según la modalidad de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o bajo condiciones especiales para clientes digitales.
Con este esquema, los plazos fijos vuelven a ganar atractivo frente a la inflación, aunque los analistas advierten que el ajuste de tasas forma parte de un escenario de alta volatilidad monetaria y financiera.
Plazos fijos: qué tasa paga cada banco, este martes 19 de agosto de 2025
- Banco CMF 55 % TNA
- Bancor 48,5 %
- Banco Hipotecario 48,5 % (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5 %)
- Cuenta DNI 48 %
- Banco Galicia 47 %
- Banco Macro 46 % (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)
- Reba 46 %
- Banco de Tierra del Fuego 46 %
- Banco Voii 46 %
- BBVA 45,5 %
- Banco Mariva 45 %
- Banco Bica 45 %
- Ualá 45 %
- Banco Meridian 45 %
- Banco Credicoop 44 %
- Banco Nación 44 %
- Banco de Corrientes 44 %
- Banco del Sol 44 %
- Crédito Regional Compañía Financiera 44 %
- Banco Provincia 43 %
- Santander 38 %
- Banco Julio 38 %
- Banco del Chubut 38 %
- Banco Dino 38 %
- Banco Comafi 43 %
- ICBC 42,85 %
- Bibank 42 %
- Banco Santa Fe 40 %
- Banco Santa Cruz 40 %
- Banco Entre Ríos 40 %
- Banco San Juan 40 %