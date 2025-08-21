Uno Santa Fe | Ovación | Liga de Quito

Liga de Quito venció a Botafogo y se metió en cuartos de final de la Libertadores

Liga de Quito venció 2-0 a Botafogo, eliminando al vigente campeón de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano se metió en cuartos de final

21 de agosto 2025 · 21:58hs
Liga de Quito se impuso este jueves por 2-0 ante Botafogo de Brasil en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Ecuador.

Los goles para el conjunto ecuatoriano fueron obra de Gabriel Villamíl, a los 7 minutos del primer tiempo, y de Lisandro Alzugaray, de penal a los 15 minutos del complemento. Además, Richard Mina fue expulsado en los locales a los 38 minutos de la segunda mitad, dejando al equipo con diez jugadores.

Con este resultado, los dirigidos por Tiago Nunes no solo se clasificaron a los cuartos de final del torneo más importante del continente, sino que también dejaron en el camino al último campeón del certamen (victoria 3-1 frente Atlético Mineiro en 2024) revirtiendo un adverso resultado de 0-1 obtenido en la ida en Río de Janeiro.

Ahora, Liga de Quito deberá medirse ante San Pablo de Brasil en la siguiente instancia, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de la competición. Primero, tendrá que visitar a El Nacional por la Serie A de Ecuador, el próximo domingo desde las 15:00.

Tras la derrota en la ida por la mínima, aunque con un buen desempeño futbolístico, LDU llegaba a este encuentro obligada a ganar para seguir con vida en la Copa Libertadores. No solo lograron el triunfo, sino que además lo hicieron por una diferencia de dos goles claves que valieron para sellar el pase a la próxima ronda.

Luego de una serie de rebotes, Gabriel Villamil capturó la pelota dentro del área y sacó un potente remate que batió al arquero John para abrir el marcador antes de los diez primeros minutos de juego e igualar la serie 1-1.

Ya en la segunda mitad, el conjunto de Quito salió decidido a buscar otro tanto que les dé el pase a los cuartos de final y lo consiguió de la mano de Alzugaray. Tras la volea del defensor Ricardo Adé, el balón impactó en el brazo de Marlon Freitas y el árbitro Facundo Tello sancionó la pena máxima.

El atacante argentino se hizo cargo de la presión y ejecutó el disparo desde los doce pasos al palo izquierdo, mientras que el guardameta brasileño se arrojó hacia el otro lado.

A pocos minutos del final, Richard Mina cometió una fuerte infracción sobre Jeffinho y vio la tarjeta roja, dejando al elenco ecuatoriano con diez futbolistas agazapados en su propia área para evitar el gol que igualara la llave.

