Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Desde su apertura, más de 10.000 personas ya visitaron la exposición que puede visitarse en La Imprenta, avenida Galicia 1206 de jueves a domingo. LA muestra permanecerá durante todo el mes de agosto

La muestra fue un éxito en la ciudad de Santa fe y se puede visitar hasta finales del mes

La muestra interactiva “Dinosaurios y Dragones: Misión Jurásica” se consolida como el gran fenómeno cultural y familiar del invierno en Santa Fe.

Desde su apertura, más de 10.000 personas ya visitaron la exposición , lo que llevó a los organizadores a sumar funciones especiales durante el fin de semana del Día del Niño debido a la enorme demanda.

El plan elegido por miles de familias ofrece una experiencia única que combina educación, entretenimiento y asombro en un recorrido fascinante.

Con más de 40 criaturas animatrónicas de tamaño real, entre dinosaurios y dragones, la muestra invita a realizar un viaje inmersivo a través de distintos escenarios que sorprenden tanto a grandes como a chicos. El recorrido incluye un arenero de fósiles para los pequeños exploradores, mesas de dibujo, animadores temáticos y una impactante experiencia de realidad virtual que permite “entrar” al mundo jurásico.

El éxito de convocatoria confirma que se trata de uno de los planes más elegidos por las familias santafesinas y visitantes de toda la región. “Dinosaurios y Dragones: Misión Jurásica” no solo entretiene: también invita a aprender jugando, despertando la curiosidad y el espíritu aventurero de los más chicos, mientras los adultos reviven la emoción de asombrarse como cuando eran niños.

Información útil:

Lugar: La Imprenta – Av. Galicia 1206, Santa Fe

Horarios: jueves y viernes de 15 a 20 / sábados y domingos de 10 a 13 y de 15 a 20

Entradas: disponibles en www.ticketway.com.ar y en puntos de venta físicos en Santa Fe, Santo Tomé y Paraná